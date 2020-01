Dillon Brooks a marqué 26 points pour les Grizzlies de Memphis, qui ont battu les Cavaliers de Cleveland 113-109.

Pour les Grizzlies, c’était leur septième victoire consécutive, qui a laissé leur marque en 20-22 et est restée troisième dans la division sud-ouest, sept matchs des leaders de ce groupe, les Houston Rockets, et six ans et demi du deuxième Mavericks de Dallas, qui joue ce soir contre les Portland Trail Blazers.