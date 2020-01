113-128. James, triple-double, marque d’équipe, gagne et se rapproche de Kobe | Sports

Pleine nuit qui a joué et vécu l’attaquant de superstar LeBron James au Barclays Center de New York, où il est arrivé et a imposé son statut de «roi» de la NBA en fournissant un triple-double avec lequel il a conduit les Lakers de Los Angeles à la victoire pour 113-128 contre les Brooklyn Nets décimés.

James, qui avant de commencer le match savait déjà que les fans l’avaient choisi à nouveau comme le plus voté pour la 69e édition de la All-Star Party, la seizième qui joue en entrée, a répondu avec son dixième triple-double de la saison pour obtenir 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.