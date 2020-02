126-114. Beal dirige la victoire des sorciers | Sports

Washington Wizards guard Bradley Beal (L) dribble à côté des Chicago Bulls guard Zach LaVine (R), au cours de la première moitié du match de la NBA, au Capital One Arena de Washington, DC (USA) EFE / Michael Reynolds

Chicago Bulls guard Zach LaVine (C) dribble à côté du Washington Wizards guard Bradley Beal (L) au cours de la seconde moitié du match NBA entre les Washington Wizards et les Chicago Bulls au Capital One Arena de Washington, DC, USA, 11 février 2020. (Basketball , États-Unis) EFE // MICHAEL REYNOLDS

Chicago Bulls guard Shaquille Harrison tire au cours de la seconde moitié du match NBA entre les Washington Wizards et Chicago Bulls à Capital One Arena à Washington, DC, USA, 11 février 2020. (Basketball, États-Unis) EFE / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Chicago Bulls guard Zach LaVine (L) dribble à côté de Washington Wizards guard Bradley Beal (R) au cours de la deuxième moitié du match NBA entre les Washington Wizards et Chicago Bulls à Capital One Arena à Washington, DC, USA, 11 février 2020. (Basketball , États-Unis) EFE // MICHAEL REYNOLDS