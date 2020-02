128-121. Harden améliore son attaque et les Rockets remportent les Mavericks, sans Doncic | Réseaux sociaux sportifs

La touche incessante revient en partie au poignet du gardien James Harden qui a contribué 35 points en tant que leader de l’attaque des Houston Rockets qui ont été imposés 128-121 aux Dallas Mavericks, dans le duel pour la direction de la division sud-ouest.

Harden a marqué 10 des 25 tirs sur le terrain, dont 6 sur 14 de l’extérieur du périmètre, et est revenu pour être le meilleur buteur des Rockets, en plus de fournir un double-double lors de la capture de 16 rebonds -14 sur la défensive-, distribué six passes et récupéré Quatre balles