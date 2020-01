L’avant-garde de réserve Malik Beasley a marqué deux lancers francs en 8,9 secondes à la fin de l’extension et a assuré le triomphe des Denver Nuggets imposés à domicile par 131-134 aux Golden State Warrios, qui ont subi le dixième défaite consécutive.

L’attaquant Will Barton a obtenu 31 points, sa meilleure note de la saison, et a fini comme le meilleur buteur des Nuggets (28-12), qui a remporté le cinquième match des six derniers matchs disputés.