15 usines de purification de l’air pour nettoyer votre espace des produits chimiques et des toxines

Annonces :

Qu’ils soient en bordeaux ou en vert ordinaire, les hévéas produiront beaucoup d’oxygène – plus que toute autre plante, en fait! En plus de produire de l’oxygène et d’éliminer les toxines de l’air, l’hévéa élimine efficacement les spores de moisissures et les bactéries de l’air (jusqu’à 60%). La lutte contre les moisissures et les bactéries fait partie du mécanisme de défense de la plante pour protéger son sol.

Les hévéas filtrent les toxines, notamment:

– formaldéhyde

48 $, Terrain. Obtenez le maintenant!