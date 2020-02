“1917” domine les prix BAFTA

LONDRES (AP) – L’épopée déchirante de la Première Guerre mondiale “1917” a été le grand gagnant dimanche aux BAFTA Awards du cinéma britannique, remportant sept trophées dont le meilleur film et le meilleur réalisateur.

Le drame de Sam Mendes sur l’un des conflits les plus dévastateurs de l’histoire britannique a dépassé d’importants prétendants américains comme “Joker” (“Joker”), “The Irishman” (“The Irish”) et “Once Upon a Time … à Hollywood” “(” Il était une fois à Hollywood “) dans un gala éclipsé par la critique du manque de diversité des nominés, faite même par certains des nominés.

Mendes a basé “1917” sur les expériences de son grand-père dans la guerre. Tournés en séquences sinueuses, qui mettent les téléspectateurs en action, suivent deux soldats britanniques en mission dangereuse au début de la bataille pour tenter d’empêcher une offensive qui se dirige vers un piège.

“1917” a également reçu le meilleur film britannique et a remporté le prix de la meilleure photographie, donnant à Roger Deakins sa cinquième victoire dans la catégorie. De la même manière, il a remporté des prix pour la conception de la production, les effets sonores et visuels.

Joaquin Phoenix a été nommé meilleur acteur pour le drame de super-héros “Joker”, qui passe en revue les origines du méchant Batman. Renee Zellweger a remporté le prix de la meilleure actrice pour le film biographique sur Judy Garland “Judy”.

“Joker” a également été décerné dans la catégorie du meilleur choix de la distribution et de la musique originale, avait été nominé dans 11 catégories. Le drame de gangster de Martin Scorsese “The Irishman” avait 10 nominations, mais il est rentré les mains vides.

Les triomphes dans les prix de la British Academy of Cinematographic Arts and Television sont généralement un bon prédicteur des gagnants des Oscars, qui seront livrés dimanche prochain à Los Angeles. Comme les Academy Awards, les BAFTA ont eu des problèmes à être moins masculins et blancs.

Aucune femme n’a été nominée dans la catégorie du meilleur réalisateur pour la septième année consécutive et les 20 nominés de toutes les catégories d’acteurs étaient blancs.

Phoenix a critiqué le manque de diversité dans son discours d’acceptation en disant que “c’est un message très clair aux gens de couleur” qu’ils ne sont pas les bienvenus ici “.

Les organisateurs des prix ont été “déçus” car il n’y avait pas d’acteurs de couleur parmi les nominés choisis par les 6 500 membres de l’académie travaillant en Grande-Bretagne et dans l’industrie cinématographique internationale.

Le prix de l’étoile montante, choisi par le public, a été attribué à l’acteur britannique noir Micheal Ward.

La star noire britannique Cynthia Erivo, qui est nominée pour un Oscar pour sa performance en tant qu’abolitionniste Harriet Tubman dans “Harriet”, n’a pas été nominée pour les BAFTA et a décliné une invitation à comparaître lors de la cérémonie du dimanche pour protester.

L’académie britannique a promis de revoir ses processus de vote.

Le président de la BAFTA, Pippa Harris, a déclaré que le problème est “un problème dans toute l’industrie”.

“Tout le monde doit revoir ce qu’il fait”, a-t-il déclaré. “Les prix sont à la fin de tout un processus, nous devons donc revoir le type de films qui sont réalisés, les opportunités qui sont offertes aux gens, comment les films sont promus, toutes ces parties influencent.”

Lors de la remise du prix du meilleur réalisateur, l’actrice australienne Rebel Wilson a plaisanté en disant qu’elle ne pourrait jamais réaliser ce que les nominés ont fait: “Je n’ai pas les couilles”.

La meilleure actrice nominée Scarlett Johansson, pour “Marriage Story”, a déclaré que le manque de reconnaissance pour les réalisateurs était décevant.

“Tant de femmes ont fait de grands films cette année”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela nous montre qu’il existe un problème systématique très répandu.”

Quelques heures avant l’événement et à plusieurs kilomètres de là, trois personnes ont été blessées et un agresseur au couteau a été tué par la police dans ce que les autorités ont qualifié d’attentat terroriste. La BBC a annulé son intention de diffuser des interviews sur le tapis rouge.

Brad Pitt a été nommé meilleur acteur de soutien pour “Il était une fois … à Hollywood”, le conte de fées sanglant de Quentin Tarantino de Los Angeles en 1960.

L’acteur n’a pas assisté à la cérémonie, mais a envoyé un drôle de discours de remerciement qui a été lu par sa coéquipière Margot Robbie.

«Hé la Grande-Bretagne, j’ai entendu que tu venais de devenir célibataire. Bienvenue au club », a-t-il déclaré dans l’une de plusieurs références lors de la cérémonie de sortie du pays de l’Union européenne, devenue officielle vendredi.

Pitt a également évoqué les récentes turbulences dans la famille royale, disant qu’il allait mettre Enrique (Harry) sur son trophée, “car il est très excité de le retourner aux États-Unis avec lui”.

Laura Dern a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle d’avocat civil dans “Histoire de mariage”. Il a noté que sa mère, Dianne Ladd, avait remporté le même prix en 1975, lorsque Dern avait 6 ans, pour “Alice ne vit plus ici” (“Alicia ne vit plus ici”).

Le drame sud-coréen de Bong Joon-ho “Parasite” (“Parasites”) a été nommé meilleur film en langue étrangère et a également remporté le prix du meilleur scénario original.

Pour la première fois, les organisateurs se sont fixé pour objectif de faire en sorte que les prix aient des émissions de carbone neutres. Le tapis rouge était fait de fibres recyclées. Au lieu de sacs-cadeaux des années passées, les invités ont reçu un portefeuille en plastique recyclé qui comportait des coupons et un dîner après la remise des prix, avec une alimentation durable et une option végétalienne.

Les stars qui ont passé le tapis rouge ont été suggérées de faire des choix de mode «durables» et de porter des pièces qu’elles avaient précédemment utilisées ou louer des vêtements pour l’occasion.

Le prince William, président de l’académie britannique, et son épouse Catalina, duchesse de Cambridge, étaient les invités d’honneur de la cérémonie de dimanche. Guillermo a remis le prix de la bourse BAFTA, la plus haute distinction de l’académie, au chef de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

La star de “Le Seigneur des anneaux” (“Le Seigneur des anneaux”) et de “La planète des singes” (Andy la planète des singes) Andy Serkis, maître par intérim avec des effets visuels pour la capture de mouvement, Il a reçu un prix pour sa contribution exceptionnelle au cinéma britannique.

Deux jours après que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne, la nuit n’a pas pu éviter le problème du Brexit.

“Nous savons que la semaine a été difficile pour vous et il est très agréable de ramener une partie de votre or chez lui”, a plaisanté la réalisatrice néo-zélandaise Taika Waititi pour remporter le prix du meilleur scénario adapté par “Jojo Rabbit”.