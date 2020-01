“1917” exploite son succès dans les Golden Globes pour régner dans les théâtres aux États-Unis. | La culture

“1917” a profité de son succès aux Golden Globes, où il a remporté les prix du meilleur drame et du meilleur réalisateur, pour battre ce week-end à “Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker” et régner dans les théâtres des États-Unis et du Canada.

Selon les données du portail spécialisé Box Office Mojo, la bande de guerre de Sam Mendes a réalisé dans sa première 36,5 millions de dollars dans la section “domestique”, qui dans le jargon du secteur regroupe les revenus dans les cinémas des États-Unis. et Canada