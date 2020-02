2-0 Mourinho gagne par-dessus Guardiola | Sports

Tottenham a profité de l’infériorité numérique de Manchester City après l’expulsion de l’Ukrainien Olexandr Zinchenko et est sorti vainqueur de l’affrontement qui a clôturé la vingt-cinquième journée du Premier ministre, un nouveau duel de bancs entre le portugais Jose Mourinho et l’espagnol Pep Guardiola.

Le manque d’incitations dans la course à un leadership plus que consolidé pour Liverpool, qui est désormais de vingt-deux points par rapport à l’actuel champion, a dépoussiéré la vieille rivalité entre Mourinho et Guardiola.