Osasuna a battu Levante vendredi 2-0 avec des buts de Rubén García et Íñigo Pérez, il a de nouveau gagné dans son stade près de 3 mois plus tard et a ajouté trois points d’or sur le chemin du salut.

La mauvaise nouvelle pour l’équipe navarraise est survenue à la 55e minute, lorsque Chimy Avila a dû se retirer sur une civière.