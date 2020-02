2-1. Atalanta rugit avant de recevoir Valence | Réseaux sociaux sportifs

L’Atalanta a donné un test de force ce samedi pour vaincre et s’imposer 2-1 à Rome pour boucler leur quatrième position en Serie A, avec six points d’avance sur les Romanistes, lors de leur dernier match avant le match aller des huitièmes de finale. de la Ligue des Champions contre Valence.

L’équipe de Bergame est allée à la pause avec un adversaire 0-1 pour un but du Bosnien Edin Dzeko, mais a retracé dans la reprise avec tant d’Argentin José Palomino et de Croate Mario Pasalic, et arrivera avec un maximum d’enthousiasme au rendez-vous européen mercredi. dans le stade San Siro Milanese.