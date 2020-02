La Real Sociedad a pris le derby à Saint-Sébastien (2-1) dans un match contrôlé par l’équipe d’Imanol Alguacil, dominatrice avec l’entrée en seconde mi-temps du Suédois Alex Isak, qui a défait la cravate qu’Iñaki Williams avait précédemment faite, a également quitté le banc.

Le différend de la Coupe avec les deux équipes en demi-finale et un dur quart de finale a conditionné l’alignement et le développement d’un match dans lequel le Saint-Sébastien a mis plus de jeu et de désir.