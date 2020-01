2-3. Osasuna atteint le temps supplémentaire pour battre un courageux Récré | Sports

Osasuna s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey après avoir tourné un adversaire 2-0 et imposé 2-3 à un courageux Recreativo de Huelva dans un affrontement qui a été résolu en prolongation, après la le temps réglementaire se serait conclu par un match nul à deux buts.

Dans la première partie Recreativo a été plus efficace, avec deux buts au ballon stoppés. Dans la seconde, Osasuna a grandi et sa supériorité a atteint l’égalité au cours du dernier quart d’heure de temps réglementaire. En prolongation, la première partie a enduré le Recre, mais les rojillos ont condamné la seconde avec un but d’Iñigo Pérez à la 110e minute.