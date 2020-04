2 membres disparus sont présumés morts

Accident de la famille Kennedy: une petite-fille et un arrière-petit-fils de l’ancien procureur général américain Robert F. Kennedy ont été présumés morts par leur famille après avoir disparu à bord d’un canot près de Washington, DC. Les disparus sont Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 ans, et Fils de 8 ans, Gideon La disparition de Kennedy Townsend McKean et de son fils alimentera encore la légende noire de la famille Kennedy

Accident de la famille Kennedy. Une petite-fille et arrière-petit-fils de l’ancien sénateur américain et ancien procureur général Robert F. Kennedy ont été présumés morts par sa famille vendredi après avoir disparu à bord d’un canoë la veille à Chesapeake Bay, près de Washington, DC.

Les disparus sont Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 ans, et son fils Gideon, 8 ans.

Kathleen Kennedy Townsend, fille de Robert F. Kennedy et mère et grand-mère des disparus, a déploré dans un communiqué que la recherche de Maeve et Gideo est passée d’une mission de “sauvetage” à une “récupération” des corps.

Maeve était vivante. Tu as toujours su quand j’étais à tes côtés. Son sourire fort, effronté et contagieux. Il a tout fait avec tout de tout son cœur », a déclaré Kennedy Townsend, qui était vice-gouverneur du Maryland (1995-2003).

Gideon, comme sa mère, était un athlète qui aimait le soccer, le golf et la course. Il s’occupait de ses parents de la manière la plus extraordinaire. Il aimait les devinettes, les mathématiques, les échecs et l’aventure “, a ajouté Kennedy Townsend de son petit-fils.

Les deux hommes ont disparu jeudi après-midi dans les eaux de Shady Side, dans le Maryland, à environ 50 kilomètres (30 miles) à l’est de Washington, DC.

Selon les autorités et des amis proches, Maeve et Gideon se sont aventurés dans le canoë pour récupérer une balle avec laquelle les enfants jouaient dans la maison familiale en bord de mer et qui était tombée à l’eau.

Le mari et père des disparus, David McKean, a expliqué au Washington Post qu ‘”ils sont allés plus loin qu’ils ne pouvaient contrôler et n’ont pas pu revenir”.

Peu de temps après, une personne a appelé les autorités pour avertir que deux personnes à bord d’un canot tentaient en vain de retourner à terre. Les autorités ont récupéré le bateau peu de temps après.

Au moment de la disparition, des vents allant jusqu’à 50 kilomètres à l’heure soufflaient avec des vagues de près d’un mètre.

Les unités aériennes et maritimes de la Garde côtière ont parcouru une superficie de 6 000 kilomètres carrés à leur recherche.

La disparition de Kennedy Townsend McKean et de son fils nourrira la légende noire de la famille Kennedy.

Son grand-père, Robert F. Kennedy, a été abattu il y a un demi-siècle la nuit où il a célébré sa victoire du Parti démocrate en Californie pour l’élection présidentielle de 1968.

Cinq ans plus tôt, le frère aîné de Robert, le président John Fitzgerald Kennedy, avait été assassiné à Dallas, au Texas. Le frère aîné des deux, Joseph Kennedy, est décédé en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et une sœur, Kathleen, est décédée lorsqu’un avion s’est écrasé en France en 1948.

En 1984, David Kennedy, un fils de Robert, est décédé d’une surdose de drogue et, en 1997, un autre de ses fils, Michael, est décédé dans un accident de ski.

Filed Under: Accident de la famille Kennedy