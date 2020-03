2019 a été une année record pour l’énergie solaire aux États-Unis

L’expansion de l’électricité solaire aux États-Unis a battu des records majeurs l’an dernier, représentant près de 40% de toutes les nouvelles capacités de production. Et la puissance photovoltaïque (PV) installée totale devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, selon un rapport annuel publié aujourd’hui par la Solar Energy Industries Association et Wood Mackenzie, une société mondiale de recherche et de conseil en énergie.

La croissance aux États-Unis, soit un bond de 23% par rapport à 2018, a été menée par la Californie, où les inquiétudes concernant les incendies de forêt et les besoins en énergie solaire des maisons nouvellement construites ont fait grimper la demande en PV. Elle a été suivie d’une croissance solaire spectaculaire dans le nord-est et sous le soleil du Texas et de la Floride.

Les conversions vers l’énergie solaire dans le secteur des services publics ont été le «fondement» de la croissance nationale. Le changement a été en partie motivé par des entreprises qui voulaient se qualifier pour un crédit d’impôt à l’investissement fédéral pour les systèmes d’énergie solaire avant que le crédit ne commence à diminuer puis expirera en 2022 pour les systèmes appartenant aux clients.

La croissance de Solar se poursuit dans le secteur des services publics malgré des tarifs de plus en plus élevés sur les panneaux photovoltaïques importés. Au cours des cinq prochaines années, la croissance devrait «presque doubler la quantité installée au cours des dix dernières années».

Selon le rapport, il est utile que 28 États aient fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 et que 23 États aient signé l’engagement des États-Unis pour la Climate Alliance de réduire les émissions à l’échelle de l’économie de 28% d’ici 2025.

Il a prédit que les marchés solaires en Pennsylvanie et au Colorado seraient les prochains à décoller et que des changements de politique à New York, au Maryland et au Maine y stimuleraient bientôt la croissance solaire.

De plus en plus, la combinaison de l’utilisation de l’énergie solaire et de l’adoption de nouvelles façons de la stocker commencera à soutenir la demande non résidentielle alors que les décideurs et les chefs d’entreprise reconnaissent la valeur du stockage d’énergie pour combler certaines des lacunes dans la disponibilité de l’énergie éolienne et solaire due à la variabilité météorologique.

Dans un rapport distinct publié la semaine dernière, DNV GL, la société norvégienne mondiale de gestion des risques énergétiques et de recherche et développement, a prédit que dans les années à venir, les systèmes de stockage d’énergie à long terme couplés à l’utilisation du solaire continueraient de stimuler la croissance du solaire par les entreprises et les gouvernements.

En utilisant une étude de cas sur la variabilité saisonnière de l’énergie solaire aux Pays-Bas, DNV GL a prédit que, selon le niveau de leurs taxes sur le carbone, certains pays pourraient s’appuyer sur le gaz naturel pour lequel ils ont payé des taxes et stocké pour fournir plus d’énergie. pendant les saisons avec moins d’énergie solaire.

Alors que l’utilisation des énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, continue de se développer avec l’ajout de voitures et de camions électriques, les pays pourraient combler les lacunes de ces sources d’énergie variables en tirant parti des nouvelles technologies, à commencer par l’accumulation d’hydrogène produit de l’énergie solaire et éolienne.

L’hydrogène «vert» qui en résulte peut être comprimé et stocké, et vendu comme carburant pour les véhicules électriques équipés de piles à combustible. Ou il peut être converti en méthane, le principal composant du gaz naturel, qui peut également être stocké.

“Pour les opérateurs de réseau, cela peut être utile pour maintenir la tension et le courant du réseau dans les limites requises”, a déclaré le rapport DNV GL. Il a ajouté que, alors que l’approvisionnement en énergie renouvelable continue de croître, les sociétés d’énergie pourraient trouver un engagement dans les activités de stockage d’énergie comme source de «sources de revenus potentiellement très importantes, mais aussi peu fréquentes».

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.