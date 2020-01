23 ans après son assassinat, parents et collègues rendront hommage à José Luis Cabezas

José Luis Cabezas, assassiné en 1997 lors de la fête du général Madariaga à Buenos Aires, restera dans les mémoires avec plusieurs actes et hommages qui mèneront aujourd’hui à la fois des photographes de tout le pays et sa propre famille, qui a dit qu’il avait encore «plus de questions que de réponses» et maintient sa demande de justice, 23 ans après le crime.

Avec la collaboration des maires de Pinamar, Martín Yeza et du général Madariaga, Esteban Santoro, Deux actes auront lieu ce samedi en souvenir de l’ancien photographe de l’éditeur Profile.

Gladys Cabezas, sœur du photographe assassiné, a rapporté que le premier sera à 10 dans la cave du Général Madariaga et l’autre à 19 dans le monolithe de la ville de Pinamar, en face du Micros Terminal.

En outre, il a annoncé que des arbres seront plantés “afin que José Luis puisse reposer en paix”, tandis que les autorités du journal placeront une plaque de rappel à cet endroit.

Ce vendredi, sur la Plaza San Martín de La Plata, l’Union de la presse de Buenos Aires a rendu hommage au monument qui rappelle le photographe depuis le 11.

L’Association des reporters graphiques de la République argentine (ARGRA) en fera un autre aujourd’hui, à partir de 18h30, dans son siège au Venezuela 1433, et à Santa Fe, sur la Plaza del Soldado, il y aura un autre acte à partir du 10.

La guilde représentant les photographes a également annoncé des événements à Mendoza (10 dans le parc métropolitain de Maipú), à Rosario (10h30 sur la place Pringles), à Neuquén (10h30 sur la place José Luis Cabezas) et à Salta (de à partir de 16h30 au coin de Ruiz de los Llanos et 10 octobre).

José Luis Cabezas, le photographe du magazine Noticias qui avait pris l’image qui a pris l’anonymat de l’homme d’affaires Alfredo Yabrán, avait 36 ​​ans et une fille de quelques mois quand il a été kidnappé, torturé et assassiné à l’aube du 25 janvier 1997.

Après deux procès oraux, les officiers de police de Gustavo Prellezo ont été reconnus coupables -signifiés comme l’auteur matériel de l’homicide-, Aníbal Luna et Sergio Camaratta. Tout le monde a reçu perpétuel.

La justice a également condamné le commissaire Alberto “La Liebre” Gómez à la réclusion à perpétuité lors d’un deuxième procès en 2002, pour avoir libéré le quartier au moment du crime.

Entre 2007 et 2010, tous les anciens policiers ont retrouvé leur liberté, à l’exception de Prellezo, qui l’a fait en 2017; tandis que Camaratta est décédée en 2015 d’une maladie.

Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga et Héctor Retana – membres de la “Banda de Los Horneros” – ont été condamnés à perpétuité lors du premier procès, même si en 2003 leurs peines ont été réduites par la loi “2×1” et ils ont reçu origines carcérales. À l’exception de Retana, décédé en 2001 du sida en prison.

L’homme d’affaires Alfredo Yabrán, considéré comme l’auteur intellectuel “médiateur” du crime, n’a jamais été jugé parce qu’il s’est suicidé en 1998.