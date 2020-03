23 morts et 80 blessés (VIDÉOS)

Émeute carcérale due au coronavirus: 23 morts et au moins 80 blessés en Colombie. Ces décès ont fait suite à des manifestations dans les prisons du pays où les détenus ont déclaré que les autorités ne faisaient pas assez pour contrôler le coronavirus. Cela s’est produit samedi soir à la prison de La Modelo à Bogotá. Selon les autorités, sept employés de prison ont également été blessés, dont deux grièvement.

Une émeute et une tentative d’évasion dans une prison colombienne par peur de la propagation de la maladie ont fait au moins 23 morts et plus de 80 blessés.

Des manifestations ont éclaté dans 13 établissements correctionnels de Colombie. Les affrontements meurtriers ont eu lieu à la prison de La Modelo, dans la capitale Bogotá, et les autorités ont décrit les émeutes comme un effort des détenus pour s’échapper.

Les prisonniers ont planifié la tentative d’évasion pour protester contre la surpopulation et les services de santé médiocres pendant l’épidémie de COVID-1

Les détenus ont posté des vidéos sur Internet montrant des personnes à l’extérieur de leurs cellules, hurlant tandis que des coups de feu étaient entendus au loin. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des détenus brûlant des matelas.

“Ils nous ont abandonnés, ils nous ont comme des chiens!”, S’est exclamé l’un des détenus.

La ministre de la Justice du pays, Margarita Cabello, a annoncé le décès dans une vidéo dimanche matin, affirmant que les émeutes faisaient partie d’une “tentative d’évasion massive et criminelle” que les autorités avaient déjoué et qu’il n’y avait “aucun problème d’assainissement »en prison.

Il a également déclaré que l’émeute avait blessé 83 prisonniers dimanche. Cabello a ajouté que 32 prisonniers et sept gardiens avaient été hospitalisés, et deux gardiens étaient dans un état critique.

S’exprimant à partir d’un téléphone portable dans une autre prison de Bogotá, La Picota, Oscar Sánchez, 42 ans, un détenu, a décrit les affrontements comme “un massacre qui a jusqu’à présent fait plus de morts que le coronavirus en Colombie”.

“Nous essayons de lancer un SOS”, a déclaré M. Sánchez, ajoutant que la prison était surpeuplée, que les détenus n’avaient pas reçu suffisamment d’informations sur la manière de se protéger et que beaucoup craignaient que les gardiens introduisent le virus dans l’enceinte.

“S’il y a une infection, ce serait une bombe à retardement”, a-t-il déclaré.

La prison modèle n’était pas la seule à présenter des émeutes. Cabello a déclaré que les détenus des prisons à travers le pays avaient planifié les manifestations, alors que 13 autres établissements ont rapporté des émeutes.

