23 photos montrent à quoi ressemble la vie en Corée du Nord pendant le verrouillage du coronavirus

Des gens masqués marchent devant la gare de Pyongyang le 27 avril 2020, au milieu des inquiétudes concernant le nouveau coronavirus.

Kyodo News via .

La Corée du Nord a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, bien que ses déclarations de zéro cas et de décès soient hautement improbables.

Le gouvernement a stoppé le tourisme et fermé la majeure partie de sa frontière, bien que le commerce avec la Chine se soit poursuivi.

Ces dernières semaines, des photos de l’intérieur du pays montrent des résidents et des travailleurs prenant des précautions telles que le port de masques et de gants.

Mais les images de salles de classe exiguës et de réunions gouvernementales montrent des défis dans la mise en œuvre de mesures de distanciation sociale, et les experts ont noté que le pays n’a pas d’infrastructure de soins de santé pour lutter contre une pandémie.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Comme la plupart des pays du monde, la Corée du Nord a pris un certain nombre de mesures drastiques pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le royaume de l’ermite n’a jusqu’à présent signalé aucun cas et aucun décès, bien qu’il soit peu probable que ce soit le cas.

Ces dernières semaines, des photos de l’intérieur du pays montrent des résidents et des travailleurs masqués, des contrôles de température et des efforts pour désinfecter les marchandises importées et les transports publics.

Au milieu du verrouillage, la spéculation a également sévi concernant le sort du leader du pays, Kim Jong Un, qui n’a pas été vu en public depuis le 11 avril.

Voici à quoi ressemble la vie en Corée du Nord alors que le pays lutte contre l’épidémie.

Le gouvernement de la Corée du Nord est intervenu tôt pour ralentir la propagation du coronavirus et semble avoir pris la menace au sérieux.

Des personnes portant des masques faciaux traversent une route devant l’hôtel Ryugyong à Pyongyang, en Corée du Nord, le mardi 28 avril 2020.

Presse associée / Cha Song Ho

Source: .

Premièrement, il a suspendu le tourisme étranger fin janvier.

Un homme promène son vélo sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, Corée du Nord, le jeudi 30 avril 2020.

Presse associée / Cha Song Ho

Source: 38 Nord

Le pays a également déclaré avoir mis en quarantaine 10 000 de ses citoyens et de tous ses diplomates.

Les étudiants portant des masques faciaux se désinfectent les mains et subissent un contrôle de la température à leur arrivée pour une conférence sur les mesures préventives contre le nouveau coronavirus COVID-19 à l’Université de médecine de Pyongyang à Pyongyang le 22 avril 2020.

Kim Won Jin / . via .

Source: The New York Times

En février, il a fermé presque entièrement sa frontière de 880 milles avec la Chine.

Un touriste utilise des jumelles pour regarder à travers la Corée du Nord depuis une tour construite du côté chinois de la frontière entre la Russie (L), la Chine (C) et la Corée du Nord (R) près de la ville de Hunchun en Chine, le 24 novembre 2017.

. / Damir Sagolj

Source: 38 Nord

Malgré les mesures et les images de masques et de désinfectants, les experts sont restés très sceptiques quant à la capacité de la Corée du Nord à contenir une épidémie – des décennies de sanctions et une pauvreté généralisée ont détruit l’infrastructure des soins de santé du pays.

L’histoire continue

Une vue générale montre des Nord-Coréens travaillant dans des champs à la campagne à l’extérieur de Kaesong, vus à travers la zone démilitarisée (DMZ) de l’île sud-coréenne de Ganghwa le 23 avril 2020.

Ed Jones / . via .

Sources: The New York Times, Business Insider

Les autorités chinoises ont même averti les habitants des villes frontalières de ne pas s’éloigner trop près de la Corée du Nord, de peur qu’ils ne soient abattus par des gardes nord-coréens.

Un panneau indiquant: “Prenez l’initiative de préserver l’ordre le long de la frontière”, se dresse dans un champ à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, juste à l’extérieur de Dandong, province du Liaoning, Chine, le 19 novembre 2017.

. / Damir Sagol

Source: .

“On nous dit que nous pouvons être tués si nous nous rapprochons trop de la zone frontalière”, a déclaré à . un propriétaire de restaurant à Jian, en Chine.

Sur cette photo du 29 août 2017, des soldats nord-coréens ont vu travailler sur une clôture le long des rives de la Corée du Nord en face de la ville frontalière chinoise de Jian, dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine.

Presse associée / Ng Han Guan

Mais la curiosité internationale pour la Corée du Nord est restée et les Sud-Coréens affluent toujours vers leur frontière nord pour avoir un aperçu du mystérieux pays.

Les visiteurs portant des masques faciaux par mesure de précaution contre le nouveau coronavirus, regardent du côté nord le pavillon Imjingak à Paju, en Corée du Sud, le dimanche 26 avril 2020.

Associated Press / Lee Jin Man

L’économie de la Corée du Nord dépend de la Chine pour le commerce, et elle n’a pas complètement fermé les importations et les exportations – mais elle a mis en œuvre de nouvelles directives strictes sur les désinfectants pour les produits importés.

Dans ce 1er février 2020, photo d’archives, un membre du personnel de la Commission d’État de la gestion de la qualité en tenue de protection porte un désinfectant peut prier alors qu’ils continuent de vérifier la santé des voyageurs à l’étranger et d’inspecter et de mettre en quarantaine les marchandises livrées par les frontières à la L’aéroport de Pyongyang à Pyongyang, Corée du Nord.

Presse associée / Jon Chol Jin

Source: Agence de presse Yonhap

Des photos de l’intérieur du pays au cours des dernières semaines ont montré des résidents et des travailleurs nord-coréens prenant des précautions, portant des masques et des gants.

Les travailleurs de l’usine Ryugyong Kimchi produisent du kimchi à l’usine Ryugyong Kimchi de Pyongyang, le vendredi 24 avril 2020.

Presse associée / Jon Chol Jin

On a vu des travailleurs de la santé éduquer les Nord-Coréens sur les symptômes des coronavirus et les mesures de prévention.

Une infirmière explique les détails du COVID 19 et les moyens de l’empêcher de le contracter à l’hôpital populaire du district de Phyongchon le mercredi 1er avril 2020 à Pyongyang, en Corée du Nord.

Presse associée / Jon Chol Jin

Une université de Pyongyang, la capitale du pays, a mis en place des contrôles de température avant de permettre aux étudiants de retourner sur le campus après des vacances.

Un étudiant portant un masque facial fait vérifier sa température par mesure de précaution contre un nouveau coronavirus lors de la réouverture de son université après ses vacances, à l’Université de technologie Kim Chaek de Pyongyang, le mercredi 22 avril 2020.

Presse associée / Jon Chol Jin

Des photos des salles de classe de l’université montraient les étudiants portant des masques faciaux pendant les cours, bien qu’ils semblaient assis près l’un de l’autre au lieu des six pieds recommandés.

Les étudiants portant des masques faciaux assistent aux cours pendant la réouverture de leur université après les vacances, à l’Université de technologie Kim Chaek à Pyongyang, le mercredi 22 avril 2020.

Presse associée / Jon Chol Jin

On pouvait également voir les élèves nettoyer leurs salles de classe avant de s’asseoir.

Les étudiants nettoient leur chambre avant un cours à l’Université des études étrangères de Pyongyang dans la capitale nord-coréenne le 22 avril 2020, au milieu des inquiétudes concernant le nouveau coronavirus.

Kyodo News via .

La fête la plus importante du pays, le 15 avril, a encore attiré des foules pour commémorer l’anniversaire de Kim Il Sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de Kim Jong Un.

Les gens visitent la colline de Mansu pour déposer des fleurs sur les statues de bronze des derniers dirigeants Kim Il Sung et Kim Jong Il à l’occasion du 108e anniversaire de naissance de Kim Il Sung à Pyongyang, Corée du Nord mercredi 15 avril 2020.

Presse associée / Jon Chol Jin

Les citoyens ont mis des masques pour déposer des fleurs près des statues de Kim Il Sung et de l’ancien chef Kim Jong Il.

Un homme dépose des fleurs devant les statues de bronze des anciens dirigeants Kim Il Sung et Kim Jong Il à l’occasion du 108e anniversaire de naissance de Kim Il Sung à Pyongyang, Corée du Nord mercredi 15 avril 2020. (AP Photo / Cha Song Ho)

Presse associée / Cha Song Ho

La Corée du Nord a affirmé que le pays n’avait aucun cas de coronavirus et aucun décès. C’est presque impossible à croire, selon les experts, en raison de son commerce important et continu avec la Chine, l’ancien épicentre du virus.

Dans cette photo d’archive du 1er avril 2020, les piétons portent des masques faciaux pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus à Pyongyang, en Corée du Nord.

Presse associée / Cha Song Ho

Source: 38 Nord

Les experts de la Corée du Nord ont également noté qu’une grande partie de la population souffre de conditions telles que la malnutrition et la maladie – des conditions essentielles pour que l’épidémie se propage.

Une vue générale montre des champs et des bâtiments de la campagne nord-coréenne à l’extérieur de Kaesong, vus à travers la zone démilitarisée (DMZ) de l’île sud-coréenne de Ganghwa le 23 avril 2020.

Ed Jones / . via .

Source: 38 Nord

Les communautés rurales sont particulièrement vulnérables à la pauvreté et au manque de ressources de santé.

Une vue générale montre des champs et des bâtiments de la campagne nord-coréenne à l’extérieur de Kaesong, vus à travers la zone démilitarisée (DMZ) de l’île sud-coréenne de Ganghwa le 23 avril 2020.

Ed Jones / . via .

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle recevait des mises à jour hebdomadaires de la Corée du Nord et avait envoyé des kits de test et des équipements de protection dans le pays. Mais début avril, aucun cas positif n’avait été signalé.

Les étudiants portant des masques faciaux se désinfectent les mains et subissent un contrôle de la température à leur arrivée pour une conférence sur les mesures préventives contre le nouveau coronavirus COVID-19 à l’Université de médecine de Pyongyang à Pyongyang le 22 avril 2020.

Kim Won Jin / . via .

Source: .

Les médias d’État de Corée du Nord ont rapporté que le gouvernement avait appelé à des mesures plus strictes contre les coronavirus, bien que les photos d’une réunion parlementaire aient révélé qu’aucun des plus hauts responsables – y compris Kim Jong Un – ne portait de masques ou ne se tenait à une distance de sécurité les uns des autres.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un participe à une réunion du Bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs de Corée (WPK) dans cette image publiée par l’Agence coréenne de presse centrale coréenne (KCNA) le 11 avril 2020.

KCNA via .

Source: .

Le secret du pays autour de son probable épidémie de coronavirus n’est pas inhabituel – le gouvernement a également tenté de cacher le fait que Kim Jong Un n’a pas été vu depuis des semaines.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un participe à une réunion du Bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs de Corée (WPK) dans cette image publiée par l’Agence coréenne de presse centrale coréenne (KCNA) le 11 avril 2020.

KCNA via .

Les rumeurs courent que le leader pourrait être gravement malade après une intervention chirurgicale ou se cacher du coronavirus. Les images satellite ont depuis révélé un certain nombre de signes indiquant que Kim pourrait rester dans une station balnéaire, mais le mystère restera probablement jusqu’à ce que Kim réapparaisse.

Ce qui est décrit par le projet de surveillance de la Corée du Nord basé à Washington 38 North comme un train spécial appartenant peut-être au leader nord-coréen Kim Jong Un est vu sur une image satellite avec des graphiques pris en charge à Wonsan, en Corée du Nord le 21 avril 2020.

Image satellite © 2020 Maxar Technologies-38 North / Document via ..

Source: Business Insider, 38 Nord

Lisez l’article original sur Business Insider