25 ans après l'erreur de décembre, les Mexicains continuent de payer une dette héritée

Ernest Zedillo a pris ses fonctions le 1er décembre 1994. Certains quelques jours plus tard, a eu une réunion avec plusieurs Hommes d'affaires mexicains et étrangers à qui il leur a dit qu'il allait dévaluer le poidsmais je viens de planifier augmenter la fourchette de taux échange fixe 15%jusqu'à 4,00 pesos par dollar (de 3,4 pesos qui était en moyenne cette année-là), ainsi que finir avec beaucoup de pratiques économiques non orthodoxes -comme la achat de dette avant la situation du pays – et ainsi arrêter le fuite de dollar des réserves internationales.