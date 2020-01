La Real Sociedad a de nouveau remporté à Anoeta près de deux mois plus tard devant un Majorque qui a coulé en seconde période après avoir monté, à la sortie des vestiaires, un but d’Alex Isak qui se prétend successeur de Willian José avant sa possible marche.

Une étincelle d’Oyarzabal dans les premières secondes du match semblait présager un Real dominant et son rival gardant les vêtements et ralentissant le match.