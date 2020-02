L’Équatorien Enner Valencia a battu une séquence d’un an, neuf mois et 25 jours sans but dans le football mexicain samedi, convertissant une fois et mettant un service dans la victoire des Tigres de l’UANL, 3-0 sur Guadalajara.

Valence et le Français André Pierre Gignac, à quelques reprises, ont marqué pour les “félins” du sélectionneur brésilien Ricardo Ferretti qui est entré dans la zone de classement.