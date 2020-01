3-1. Mirandés continue de surprendre et élimine Séville en Copa del Rey | Sports

Nouvelle surprise à Anduva. Les Mirandés ont réussi à battre Séville 3-1 dans un match où deux buts avant une demi-heure ont donné à l’équipe d’Andoni Iraola une tranquillité d’esprit. Les rojillos se qualifient pour les quarts de finale pour la quatrième fois de leur histoire et attendent un rival qui sera décidé demain au tirage au sort.

Les Mirandés ont commencé le match très sérieusement, en tirant le ballon hors de Séville et ont donné la cloche très rapidement avec un premier but de Matheus qui a suscité la folie à Anduva. Le Brésilien était en avance sur l’équipe de rojillo après avoir remporté le ballon avec son corps et être resté seul face à Vaclik qui n’a pu s’arrêter jusqu’au deuxième poteau de l’attaquant des Mirandés.