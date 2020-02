3 stratégies pour manger plus sainement – Laquelle fonctionne le mieux?

Vos habitudes alimentaires pourraient-elles être meilleures?

Vous êtes en bonne compagnie. Malgré des décennies de harangues par les parents, les professionnels de la santé, les agences gouvernementales et les podcasteurs, l’Américain moyen mange toujours trop de sucre et d’aliments hautement transformés et trop peu de fruits et légumes. Nous absorbons trop de calories et trop peu de nutriments. En conséquence, nous sommes à la fois en surpoids et sous-alimentés.

Les causes de nos discrétions alimentaires sont bien documentées. La prolifération d’aliments et de boissons bon marché, riches en calories et hyper-appétissants, ainsi que la normalisation de grosses portions et de collations constantes ont créé un environnement et une culture dans lesquels il faut des efforts et une volonté surhumains pour ne pas trop manger.

La question: comment changer tout cela? Mettre des calories sur les menus des restaurants? Cacher la glace au fond du congélateur? Servir le dîner dans des assiettes plus petites? Afficher des messages sur la saine alimentation dans les cafétérias, les salles de repos et sur nos réfrigérateurs à la maison?

Vous l’appelez, quelqu’un l’a essayé. Et bon nombre de ces stratégies fonctionnent, du moins un peu. Mais certains d’entre eux font-ils vraiment une brèche?

Les meilleures façons de promouvoir des habitudes saines

Quels sont les moyens les plus efficaces d’encourager des comportements sains qui se traduiront finalement par une amélioration de la santé? Deux chercheurs français (Romain Cadario et Pierre Chandon) se sont mis à le découvrir. Ils ont identifié 96 études de recherche qui utilisaient diverses stratégies pour pousser les gens vers des choix sains et ont comparé leurs résultats pour déterminer laquelle semblait la plus efficace.

Dans cette étude particulière, les chercheurs ont calculé l’impact de chaque coup de pouce sur l’apport calorique quotidien total. Maintenant, certes, la réduction des calories n’est pas le seul moyen pour un coup de pouce d’améliorer votre nutrition. Mais l’obésité étant une préoccupation primordiale, c’est certainement pertinent. Et cette métrique nous permet de comparer les effets d’un grand nombre de différents types d’interventions.

Un coup de pouce, dans ce cas, était défini comme tout ce qui modifiait le comportement des gens sans interdire purement et simplement quelque chose ou utiliser des incitations économiques. Par exemple, si un employeur voulait encourager ses employés à boire moins de soude et plus d’eau, il pouvait retirer toute la soude des distributeurs automatiques ou doubler le prix de la soude afin que l’eau en bouteille soit beaucoup moins chère. Mais ni l’un ni l’autre ne serait un coup de coude.

Un coup de pouce est quelque chose qui influence les choix que vous faites (ou, dans le langage des chercheurs, modifie l’architecture des choix) sans retirer votre capacité à faire ou à vous permettre un choix différent. Les chercheurs ont découvert que les nudges se divisaient en trois catégories.

