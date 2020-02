3 troubles liés à l’anxiété que vous ne connaissez peut-être pas

La plupart des gens savent ce que c’est que de se sentir anxieux. Cette tension dans vos muscles, ces papillons dans votre estomac et le battement de votre cœur vous disent que vous n’êtes pas calme. Et c’est tout à fait normal. Où serions-nous si des situations vraiment dangereuses comme des ruelles sombres la nuit ne nous donnaient pas les heebie-jeebies? Et prendrions-nous des tâches importantes très au sérieux si nous ne devenions pas nerveux sous les projecteurs, comme lors d’un toast de mariage?

Parfois, l’anxiété va trop loin et nuit à notre fonctionnement quotidien. Cela peut gâcher notre santé, nos relations, notre travail et notre plaisir. Il n’est pas difficile d’imaginer la douleur d’être tourmenté par des soucis incessants ou de se sentir si timide qu’il a du mal à sortir ensemble. Mais parfois, l’anxiété et les processus liés à l’anxiété peuvent apparaître de manière plus inhabituelle, même de manière qui ne semble pas avoir à première vue quelque chose à voir avec les émotions.

Le Diagnostic and Statistics Manual – 5th Edition est la liste officielle des troubles psychologiques de l’American Psychiatric Association. C’est une énorme bible détaillant tout ce qui est considéré comme un trouble et comment il est classé. Il faut des années aux experts pour le mettre à jour en réponse aux découvertes scientifiques en cours.

La section des troubles anxieux a fait peau neuve dans la dernière mise à jour, qui est sortie en 2013. Elle est maintenant divisée en plusieurs sections différentes, y compris les troubles liés au traumatisme et au stress et les troubles obsessionnels compulsifs. Certains des troubles moins courants ont été mélangés, certains ont obtenu de nouveaux noms, mais les experts conviennent toujours que la ligne entre les catégories est au mieux floue. Les chevauchements et liés à certains des troubles anxieux les plus courants, comme le trouble d’anxiété généralisée et le trouble d’anxiété sociale, sont certains qui sont moins bien connus.

Parlons de trois troubles peu connus liés à l’anxiété. Ils sont rares, mais pour ceux qui les ont, ils sont très réels et perturbateurs. Nous allons voir ce qu’ils sont, d’où ils viennent et comment ils pourraient être traités.

