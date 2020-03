3 troupes de la Coalition internationale tuées lors d’une attaque contre une base irakienne | Monde

Trois membres de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont été tués et plus de 10 blessés lors d’une attaque à la roquette Katiusha mercredi soir sur la base militaire de Taji, à une trentaine de kilomètres au nord de Bagdad, selon des sources irakiennes et américaines. l’alliance.

Le colonel Myles B. Caggins III, porte-parole de la coalition internationale de lutte contre le groupe terroriste État islamique (EI) en Irak et en Syrie, a déclaré sur Twitter que trois membres de l’alliance ont perdu la vie et une douzaine ont été blessés par le impact de 18 roquettes Katiusha à la base de Tayi.