La fausse croyance selon laquelle la consommation de méthanol protège contre le coronavirus fait 300 morts et 1 000 blessés en Iran. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, déclarant 30 000 cas et plus de 2 000 décès. Des personnes désespérées ont écouté une fausse nouvelle et ont consommé du méthanol pour désinfecter leur corps COVID-19.

Les médias iraniens rapportent que près de 300 personnes sont mortes et plus de 1 000 ont été blessées jusqu’à présent par l’ingestion de méthanol dans toute la République islamique, où la consommation d’alcool est interdite et ceux qui le font doivent faire confiance aux passeurs.

La peur du coronavirus, couplée à l’impolitesse et aux rumeurs sur Internet, ont fait des dizaines de malades en buvant de l’alcool piraté contenant du méthanol dans la province du Khuzestan dans le sud-ouest de l’Iran et sa ville méridionale de Shiraz.

Parmi les cas, il y a un garçon de 5 ans qui est devenu aveugle en buvant cet alcool. Il est intubé et se bat pour sa vie. Ce sont ses parents qui l’ont forcé à boire en pensant que c’était mieux pour lui.

Médecine contre le coronavirus: 300 morts et 1000 blessés par de fausses nouvelles

Selon le Daily Mail, il y a eu une série de fausses nouvelles avec de faux remèdes diffusés sur les réseaux sociaux en Iran, où les gens continuent de se méfier du gouvernement qui a minimisé la crise pendant des jours avant qu’elle ne submerge le pays.

Téhéran a annoncé vendredi 144 nouveaux décès dus à des coronavirus, avec un total de 2 378 décès, et 2 926 nouveaux cas confirmés, avec un total de plus de 32 300 personnes infectées.

“Le virus se propage et les gens meurent, et je pense qu’ils sont encore moins conscients du fait qu’il existe d’autres dangers”, a déclaré le Dr Knut Erik Hovda, toxicologue clinicien à Oslo qui étudie l’intoxication au méthanol et craint que l’épidémie en Iran pourrait être encore pire que ce qui a été signalé.

“S’ils continuent à boire ça, il y aura plus de gens empoisonnés.”

Il n’y a aucun remède connu pour COVID-19. Les scientifiques et les médecins continuent d’étudier le virus et de rechercher des médicaments efficaces et un vaccin.

Mais dans les messages envoyés et retransmis sur les réseaux sociaux iraniens, il a été faussement suggéré qu’un instituteur britannique et d’autres ont été guéris du coronavirus avec du whisky et du miel, selon une histoire de tabloïd début février.

Ces informations, mélangées à des messages sur l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool, ont conduit certains à croire à tort que la consommation d’alcool à usage intensif tuerait le virus dans leur corps.

En Iran, le gouvernement exige que les fabricants de méthanol toxique ajoutent une couleur artificielle à leurs produits afin que le public puisse le distinguer de l’éthanol, le type d’alcool qui peut être utilisé pour nettoyer les plaies.

L’éthanol est également le type d’alcool que l’on trouve dans les boissons alcoolisées, bien que sa production soit illégale en Iran. Certains contrebandiers en Iran utilisent du méthanol, ajoutant une touche d’eau de Javel pour masquer la couleur ajoutée avant de la vendre comme propre à la consommation.

Le méthanol ne peut pas être senti ou goûté dans les boissons. Il provoque un retard d’organe et des lésions cérébrales. Les symptômes incluent des douleurs thoraciques, des nausées, une hyperventilation, une cécité et même un coma.

“On dit que l’alcool est capable de laver et de désinfecter le système digestif”, a déclaré le Dr Javad Amini Saman dans la ville de Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran, où des dizaines de personnes ont été hospitalisées. “C’est très faux.”

L’armée iranienne ouvre un hôpital de campagne à Téhéran

L’armée iranienne a équipé un hôpital de 2 000 lits d’un centre d’exposition dans la capitale du pays pour soulager le système de santé de Téhéran, qui lutte contre la pire épidémie de coronavirus au Moyen-Orient, a rapporté la télévision nationale.

L’hôpital de campagne, qui comprend trois unités et plusieurs zones d’isolement, a été construit en seulement 48 heures, a ajouté la chaîne de télévision. Il comprendra des patients qui se remettent de COVID-19, la maladie causée par le virus.

Le contrôle des installations a été remis au personnel de santé et il commencera à recevoir des patients la semaine prochaine, a déclaré le général Ali Jahanshahi, coordinateur adjoint de l’armée, cité par la télévision jeudi.

La plupart des cas de COVID-19 souffrent de symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux, qui disparaissent en quelques semaines. Mais d’autres, en particulier les personnes âgées ou celles qui ont déjà souffert de maladies, peuvent se manifester par une image plus grave, notamment une pneumonie ou la mort. Le coronavirus est très contagieux et les personnes en bonne santé sans symptômes peuvent le propager.

L’Iran souffre de la pire épidémie au Moyen-Orient. Le virus a tué 144 autres personnes en République islamique, pour un total de 2 378 décès parmi 32 332 positifs, a expliqué Ali Reza Vahabzadeh, conseiller du ministère de la Santé, dans un tweet vendredi.

Les autorités iraniennes insistent sur le fait qu’elles contrôlent la situation malgré les craintes d’un effondrement des centres médicaux.

Les États-Unis ont fait l’objet de sanctions sévères depuis que leur président, Donald Trump, a unilatéralement retiré Washington du pacte nucléaire historique conclu en 2015 entre la République islamique et les puissances mondiales. Les États-Unis ont offert une aide humanitaire mais les autorités iraniennes l’ont rejetée.

Plus tôt dans la semaine, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a rejeté l’aide américaine et avancé une théorie du complot selon laquelle les États-Unis ont créé le virus, chose pour laquelle il n’y a aucune preuve scientifique.