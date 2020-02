32 espèces d’orchidées craignent de disparaître au Bangladesh

Il y a plus de 200 ans, le botaniste écossais William Roxburgh a publié Hortus Bengalensis, un livre épais répertoriant des centaines de plantes médicinales collectées dans les jardins botaniques de la East India Company à Calcutta.

Parmi les centaines de plantes apparaissant dans les pages du livre, il y avait une orchidée initialement collectée dans la région de Chittagong de ce qui est maintenant le Bangladesh. Identifiée à l’époque comme Cymbidium alatum, l’orchidée porte désormais le nom taxonomique Theocostele alata.

Cependant, vous ne pouvez plus trouver l’espèce au Bangladesh. Personne n’y a officiellement observé Theocostele alata depuis que Roxburgh en a pris note en 1814.

Et ce n’est pas seul. Selon une recherche publiée ce mois-ci dans la revue International Journal of Ecology and Environmental Sciences, Theocostele alata est l’une des 32 espèces d’orchidées originaires du Bangladesh qui n’apparaissent plus à l’intérieur de ses frontières.

Cela représente l’extinction de 17% des 187 orchidées connues du Bangladesh.

Les chercheurs qualifient cette perte d ’« alarmante »en raison de l’unicité écologique des fleurs et de leurs valeurs médicinales, horticoles et ornementales potentielles.

“Si ce taux continue, il n’y aura aucune trace d’orchidées dans un proche avenir”, explique Mohammed Kamrul Huda, professeur de botanique à l’Université de Chittagong et principal auteur de l’étude.

Vrydagzynea albida de Carl Ludwig Blume de la Collection des Orchidées les plus remarquables de l’archipel Indien et du Japon, 1858. Wikimedia

Huda et ses collègues ont passé près d’un quart de siècle, de 1996 à 2019, à mener des recherches sur le terrain à travers le Bangladesh pour cataloguer les orchidées existantes du pays et rechercher les espèces décrites précédemment. Ils ont même fouillé des herbiers et des collections privées pour trouver des espèces qu’ils ne trouvaient pas dans la nature, en vain.

Le papier blâme la destruction de l’habitat pour la plupart des disparitions, bien qu’il soit difficile de déterminer exactement quand ces orchidées ont disparu au Bangladesh. Dans la plupart des cas, la dernière observation officielle d’une espèce, comme la plante décrite par Roxburgh, s’est produite il y a plus d’un siècle.

Une espèce appelée Anaectochilus roxburghii, qui poussait dans des ravins humides à la lisière des forêts, a été enregistrée pour la dernière fois en 1830 près de Sylhet, une grande ville du Bangladesh culturellement importante. Huda et son co-auteur Ishrath Jahan, également à l’Université de Chittagong, accusent la «déforestation rapide» de la région de la disparition de l’orchidée.

Une autre espèce, Habenaria viridifolia, a poussé dans la région du Bengale inférieur et n’a pas été observée depuis 1890. Le journal attribue sa disparition à la destruction de l’habitat et à la surexploitation.

Et puis il y a Spathoglottis pubescens. Cette espèce, qui poussait autrefois près de Sylhet et Chittagong, a été vue pour la dernière fois au Bangladesh en 1999 — assez ironiquement, par Huda et ses collègues chercheurs. Son dernier habitat connu a été développé peu de temps après l’observation.

La vue d’ensemble

Les experts disent que la perte d’espèces d’orchidées au Bangladesh incarne des problèmes similaires auxquels les orchidées sont confrontées dans le monde.

Plus de 1 500 espèces d’orchidées figurent actuellement sur la Liste rouge de l’UICN, la base de données internationale des espèces menacées et de leur risque d’extinction connu. Parmi celles-ci, 195 sont évaluées comme «en danger critique d’extinction», 349 comme «en danger», 185 comme «vulnérables à l’extinction» et 74 comme «presque menacées». 212 autres espèces figurent sur la Liste rouge comme «manquant de données», ce qui signifie que personne sait à quel point ils s’en sortent à l’état sauvage.

Cela ne représente qu’une fraction des quelque 30 000 espèces d’orchidées dans le monde, mais la Liste rouge donne toujours un aperçu de l’état de conservation de ces plantes uniques, qui font face à des menaces allant de la perte d’habitat à une exploitation commerciale trop zélée. Les collectionneurs sont connus pour payer des centaines de milliers de dollars pour des orchidées rares, et le commerce a déjà entraîné la disparition de plusieurs espèces. Dans l’un des exemples les plus récents, les collectionneurs ont anéanti 99% d’une espèce nouvellement découverte au Vietnam une fois qu’ils ont eu connaissance de son emplacement (de nombreux chercheurs gardent maintenant les emplacements des espèces secrets pour éviter une répétition de la tragédie).

Gastrochilus calceolaris par G. King et R. Pantling des orchidées du Sikkim-Himalaya 1889. Crédit: Wikimedia.

La perte d’espèces d’orchidées locales affecte également les gens. Beaucoup sont comestibles ou ont des qualités médicinales, et la familiarité avec les espèces d’orchidées joue un rôle important dans les communautés voisines. Le déclin des orchidées en Chine, par exemple, s’est accompagné d’une perte des connaissances traditionnelles associées aux orchidées et d’un déclin de leur rôle culturel, selon une étude publiée ce mois-ci dans la revue Anthropocene.

Alors pourquoi tant d’orchidées sont-elles en danger, malgré la nature omniprésente de certaines variétés bien connues dans nos jardineries et épiceries?

D’une part, la perte d’habitat et le commerce illégal sont des forces difficiles à contrer.

D’autre part, la plupart des espèces d’orchidées ne sont pas cultivées commercialement ou même expérimentalement – parce que nous ne savons pas comment le faire.

C’est en partie parce que les orchidées évoluent dans des habitats incroyablement spécifiques. Retirez-les de ces conditions et ils ne grandissent tout simplement pas.

C’est plus que dépendant d’une certaine plage de températures ou d’un pollinisateur donné: les orchidées ont évolué pour compter sur des champignons très spécifiques à différents moments de leur cycle de vie. Chaque espèce a une série de relations symbiotiques (appelées mycorhizes) avec divers champignons, d’abord sous forme de graines puis de plantes adultes. Si nous ne savons pas quels champignons une orchidée utilise tout au long de sa vie, nous ne pouvons pas les cultiver.

Et la vérité est que nous ne savons pas grand-chose sur la plupart de ces champignons.

«Il existe certains groupes de champignons que nous savons plus communs avec les orchidées que d’autres groupes», explique Dennis Whigham, directeur fondateur du North American Orchid Conservation Center. “Mais au niveau des espèces, elles n’ont tout simplement jamais été décrites. Dans mon laboratoire, nous avons la plus grande collection de mycorhizes d’orchidées vivantes, et probablement 99,9% de celles que nous avons analysées sont nouvelles pour la science. “

Si l’habitat des orchidées est détruit, nous pourrions également voir l’extinction de champignons résidents uniques.

«Lorsque nous changeons l’environnement, le champignon est probablement la première chose à mordre en quelque sorte la poussière», explique Whigham. “Lorsque cela se produit, il est impossible que les orchidées soient maintenues.”

Retour au Bangladesh et au-delà

Bien que l’habitat dont ces orchidées disparues avaient besoin n’existe peut-être plus au Bangladesh, il pourrait encore y avoir de l’espoir pour certaines espèces.

D’une part, cela ne fait jamais de mal de continuer à chercher. Huda rapporte que même si les expéditions sur le terrain n’ont pas réussi à trouver ces 32 espèces, d’autres surprises les attendaient. «Nous avons redécouvert certaines espèces d’orchidées en faisant des observations sur le terrain», dit-il. “Certains d’entre eux étaient soupçonnés d’être éteints par d’autres chercheurs.”

Et peu de ces espèces, comme Acanthphippium sylhetense – vu pour la dernière fois au Bangladesh vers 1880 ou 1890 – ont été cultivées avec succès dans d’autres pays pendant des années. Même Theocostele alata, l’espèce vue pour la dernière fois par Roxburgh, est parfois vendue en ligne aux États-Unis pour aussi peu que 29,99 $.

Enfin, bon nombre de ces espèces ont des aires de répartition historiques s’étendant au-delà du Bangladesh dans d’autres pays et peuvent encore y exister. Même Spathoglottis pubescens, l’espèce que Huda a lui-même observée pour la dernière fois au Bangladesh, est encore connue d’Inde et de Chine.

Cela ne signifie pas nécessairement que ces espèces plus vastes sont en clair. En fait, c’est impossible à savoir. Sur les 32 espèces répertoriées par Huda et Jahan comme disparues régionalement au Bangladesh, quatre seulement ont été évaluées par l’UICN. Podochilus khasianus figure sur la Liste rouge en tant qu’espèce «la moins préoccupante», bien que l’inscription indique qu’elle a disparu de quatre pays et que sa présence dans un autre est «incertaine». Paphiopedilum venustum (le «charmant paphiopedilum») et P. insigne (le «splendide paphiopedilum») apparaissent tous les deux comme «en voie de disparition» en raison de «la collecte impitoyable pour le commerce régional et international». Gastrochilus calceolaris est répertorié comme «en danger critique d’extinction» en raison de la dégradation de l’habitat et du commerce – une évaluation qui n’a pas été mise à jour depuis 2004.

Huda dit que d’autres nations devraient considérer leur étude comme une incitation à protéger ces 32 espèces, ainsi que d’autres orchidées à l’intérieur de leurs frontières.

“Si ces pays rencontrent les mêmes facteurs responsables de la perte d’espèces au Bangladesh, le même résultat peut se produire”, prévient-il. «Des plans d’action immédiats sont nécessaires de la part des écologistes et des dirigeants au niveau mondial pour protéger ces belles et précieuses espèces.»

Quant au Bangladesh, Huda et ses collègues se sont à présent tournés vers l’évaluation des 155 espèces qui y restent. Ils espèrent déterminer l’état de conservation des différentes espèces et suggérer des remèdes possibles pour éviter une nouvelle perte de biodiversité dans le pays. “Peut-être pourrions-nous également examiner l’état des autres espèces végétales pour évaluer le degré de menace”, suggère-t-il.

Et il espère que d’autres se joindront à eux. «Je pense que tous les écologistes et chercheurs sur la biodiversité devraient travailler pour sensibiliser à ces questions», dit-il.

«Il s’agit d’un problème mondial», fait écho Whigham. «Nous devons conserver les points chauds où il y a beaucoup d’orchidées maintenant et utiliser des approches scientifiques pour comprendre comment cultiver et restaurer les espèces indigènes à l’avenir.»

Malheureusement, le temps de prêter attention à la conservation des orchidées se raccourcit, car les espèces du monde entier continuent de perdre du terrain ou de disparaître. Le Bangladesh n’est qu’un exemple, mais ce n’était pas le seul annoncé ce mois-ci. Quelques jours seulement après la publication du document de Huda, une autre étude de la revue Oryx a suggéré que neuf autres espèces d’orchidées de Madagascar – chacune observée par les scientifiques une seule fois – pourraient également avoir rejoint les rangs des disparus.

Malheureusement, d’autres suivront à coup sûr.

Ce message est apparu pour la première fois sur The Revelator le 27 janvier 2020.