35 ans après l’assassinat de «Kiki» Camarena: de nouveaux soupçons relancent une affaire qui a marqué le cours du narco au Mexique

Ce jeudi 5 mars sont remplies 35 ans de que l’agent de la Drug Enforcement Administration (DEA), Enrique «Kiki» Camarena Salazar, a été retrouvé mort sur la route qui mène à la ville de “La Angostura”, dans les limites du Michoacán et de Jalisco.

Selon la version DEA, Camarena Salazar a réussi à infiltrer les rangs du cartel de Guadalajara dans les années 1980, qui a par la suite conduit à l’assurance du ranch El Búfalo, situé dans la zone du Triangle d’or, où il y avait une plantation de marijuana de plus de 1 000 hectares, propriété de Caro Quintero, où l’entente a obtenu une production annuelle de plus de huit milliards de dollars.

Le 7 novembre 1984 au matin, l’armée mexicaine, avec l’aide de la DEA, a saisi 9 000 tonnes de marijuana sur place, qui était répertoriée comme l’une des plus importantes fabriquées par la DEA dans son histoire.

La saisie a déclenché la colère de Caro Quintero, qui, selon la DEA, a ordonné l’enlèvement de Camarena, qui s’est produite le 8 février 1985, des policiers aux mains d’agents de police corrompus affectés à la Direction fédérale de la sécurité, alors l’appareil de renseignement mexicain. Son pilote Alfredo Zavala Avelar a également été kidnappé.

L’agent de la DEA et le pilote ont été conduits à une adresse située à Lope de Vega 881 du quartier Jardines del Bosque, à Guadalajara, où ils ont été cruellement torturés. La maison appartenait à René Zuno Arce, beau-frère de l’ancien président Luis Echeverría.

Le corps de Camarena, avec des signes évidents de torture, a été retrouvé près d’un mois plus tard, le 5 mars, dans une zone rurale de La Angostura. Le corps de Zavala Avelar a également été retrouvé.

Selon l’agence américaine des stupéfiants, “Kiki” Camarena aurait été torturée pendant deux jours avant sa mort. Pendant les séances de torture, qui comprenaient, entre autres, le perçage du crâne avec une perceuse, l’agent avait été maintenu en vie pour prolonger son agonie par le médecin. Humberto Álvarez Machain.

Après avoir retrouvé le corps de Camarena Salazar, l’agence américaine a mis en œuvre le “Opération Légende” pour poursuivre les ravisseurs, les tortionnaires et les assassins de “Kiki”. C’est ainsi qu’ils ont plagié le Dr Álvarez Machain et l’ont emmené en sol américain.

Ensuite, ils ont pourchassé les chefs du cartel de Guadalajara: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca “Don Neto”, mais surtout, par Miguel Ángel Félix Gallardo, le “chef des chefs”.

Caro Quintero a été le premier à être capturé. Il a été arrêté la même année au Costa Rica et envoyé à la prison préventive de Guadalajara, où il aurait passé 28 ans en prison. Puis «Don Neto» est tombé à Puerto Vallarta, Jalisco, et quatre ans plus tard, en 1989, Félix Gallardo a été arrêté; cependant, aucun n’a été extradé vers les États-Unis.

Érable René Zuno Il a également été capturé et a passé 23 ans dans une prison américaine jusqu’à sa mort en 2012.

Caro Quintero a été envoyé à la prison préventive de Guadalajara, où il a passé les 28 prochaines années. Le 9 août 2013, il a été libéré après que le premier tribunal pénal collégial du troisième circuit de Jalisco eut décidé que Caro n’aurait pas dû être poursuivi dans la juridiction fédérale pour le meurtre de Salazar.

A cette époque, l’ancien seigneur de la drogue est devenu un fugitif de la justice pour les autorités américaines, qui offrent une récompense de 20 millions USD à la personne qui fournit des informations qui aident à saisir.

Par la suite en janvier 2015 Rafael Caro Quintero Il a été reconnu coupable du meurtre de Camarena par un tribunal fédéral mexicain et un nouveau mandat d’arrêt a été libéré contre lui, il était donc à nouveau un fugitif de la justice mexicaine.

«Don Neto» est resté en prison pendant 30 ans jusqu’à ce que la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) lui accorde le bénéfice de purger le reste de sa peine en prison, une ressource accordée aux détenus qui ont déjà achevé la majeure une partie de votre peine, à un âge avancé ou avec de graves problèmes de santé.

Fonseca Fuentes est presque aveugle, souffre d’un cancer du côlon, de rhumatismes, d’une hernie hiatale, d’hypertension, d’une paralysie partielle du bras droit et d’autres maladies.

Qui est toujours emprisonné est le «chef des chefs» Miguel Angel Felix Gallardo, qui purge une peine de 40 ans de prison et bien qu’il soit également très malade, un tribunal lui a refusé le bénéfice de mettre fin à sa peine dans le cadre du régime de la prison à domicile.

35 ans après le meurtre d’Enrique “Kiki” Camarena, le journal américain USA Today a déclaré dans un article de Brad Heath que Les autorités américaines enquêtent sur de nouvelles preuves que l’agent a été trahi par un officier de la DEA et un agent de la Central Intelligence Agency (CIA) a été de connivence avec le narco.

Le journaliste a déclaré que les agents et les procureurs du ministère américain de la Justice ont obtenu des déclarations de témoins impliquant les agents de la DEA et de la CIA dans le complot visant à torturer et à assassiner Camarena.

Les révélations auraient été faites par trois anciens officiers de police mexicains qui ont participé au programme de témoins protégés et qui ont accepté qu’ils travaillaient pour le cartel de Guadalajara à l’époque.

Les procureurs et les agents ont confirmé la veuve de Camarena, Mika, que les témoins avaient fourni les comptes qui auraient lié l’agent de la CIA et le responsable de la DEA au complot. Ils lui ont dit qu’ils enquêtaient, mais n’ont pas fourni de détails.

«Je veux que la vérité soit connue», a déclaré Mika Camarena. “À ce stade, rien ne me surprendrait.”

Le ministère de la Justice a commencé à réexaminer l’affaire en 2019 après avoir reconnu que les preuves médico-légales utilisées pour condamner deux hommes pour la mort de Camarena étaient très erronées. Un tribunal fédéral a rejeté ses condamnations en 2017.

C’est alors que les autorités fédérales Ils ont de nouveau enquêté sur les témoins qui ont indiqué que des responsables américains se sont tournés vers certains membres du cartel de Guadalajara pour aider à armer et à équiper illégalement des rebelles combattant contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua, un cas connu sous le nom de “Iran-contra”.

Le résultat a été un mélange trouble de trafic de drogue, de corruption et de lutte contre la criminalité à Guadalajara, Jalisco.

Trois des témoins, les anciens policiers mexicains Ramón Lira, René López et George Godoy, qui avaient travaillé comme gardes de sécurité pour les seigneurs du cartel de Guadalajara, ils ont parlé à USA Today et Ils ont dit avoir dit aux enquêteurs qu’un officier de la DEA et un agent de la CIA étaient présents aux réunions où l’enlèvement de Camarena a été discuté. Ils ont affirmé que le responsable de la DEA avait accepté l’argent du cartel.

Des témoins ont déclaré avoir décrit les détails aux agents fédéraux en 2018. René López a déclaré que les procureurs lui avaient montré de vieilles photos d’anciens responsables américains.

Le journal note que les témoins qui ont fourni des informations aux autorités sont étroitement liés à un ancien agent, Héctor Berrellez, qui a longtemps allégué un lien avec la CIA avec la mort de Camarena et a été inculpé par un avocat de la défense impliqué dans l’affaire d’encourager un témoin à mentir.

USA Today a noté que bien que l’on ignore encore le poids que les autorités attribuent aux accusations, ils ont interrogé les témoins à plusieurs reprises et les ont interrogés pendant des heures sur le meurtre de Camarena et une série de réunions au cours des mois précédents.

Maintenant, les enquêteurs recherchent des témoins supplémentaires pour voir si les accusations peuvent être corroborées.

Le ministère de la Justice a refusé de répondre aux questions sur l’affaire, tandis qu’une porte-parole de la DEA, Mary Brandenberger, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les enquêtes en cours.

Cependant, des personnes familières avec l’affaire ont déclaré qu’il y avait des raisons d’être sceptiques quant à la révélation d’une grande partie de la nouvelle enquête.

Les tests s’effondrent

USA Today a noté qu’en 1997, la crédibilité d’un témoin du gouvernement et les témoignages scientifiques qu’il avait présentés étaient soumis à un examen minutieux.

Michael Malone, ancien agent du Bureau fédéral d’enquête (FBI) et témoin expert prolifique, a déclaré que des échantillons de cheveux prélevés sur deux suspects au procès pour le meurtre de Camarena, René Verdugo et Juan Matta-Ballesteros , correspondait aux cheveux récupérés de la maison où Camarena avait été torturée. Les preuves ont placé les deux hommes sur les lieux du crime.

Des scientifiques du FBI ont fait de telles déclarations pendant des années devant des juges et des jurés.

Mais ces affirmations, note le journal, Ils avaient tort.

Malone a eu des problèmes de crédibilité en tant que témoin. Une enquête interne du ministère de la Justice en 1997 a révélé qu’il avait «faussement témoigné» avant le Congrès. Des années plus tard, un autre examen de Le ministère de la Justice a découvert qu ‘”il avait à plusieurs reprises créé des rapports de laboratoire scientifiquement inadmissibles et fourni des témoignages faux, trompeurs ou inexacts lors de procès pénaux”.

Malone n’a pas pu être joint pour commenter. Il a quitté le FBI en 1999, mais est resté sous contrat pendant plus d’une décennie pour mener des enquêtes de fond.

Avant son départ, les avocats du ministère de la Justice ont commencé à examiner des centaines de cas dans lesquels Malone avait analysé des preuves médico-légales et demandé aux procureurs du pays de l’aider à identifier ceux dans lesquels son travail avait joué un rôle important.

Dix-sept ans se sont écoulés avant que les procureurs n’informent René Verdugo que le témoignage qui le liait à un cheveu retrouvé sur les lieux du crime dépassait “les limites de la science”. À ce moment-là, le bourreau avait déjà passé 32 ans en prison.

Ses avocats étaient furieux.

“Pratiquement à chaque étape du processus, le gouvernement a ignoré à la fois la loi et les normes éthiques de conduite professionnelle dans son empressement à donner un exemple de René Verdugo”, a écrit l’un de ses avocats, John Lemon, dans une présentation au tribunal en 2018 après d’un juge fédéral a rejeté les deux condamnations.

Bien qu’il soit toujours en prison pour une accusation de trafic de drogue, fin 2018, les procureurs fédéraux ont accepté de laisser Verdugo plaider coupable à une accusation réduite et d’être expulsé vers le Mexique.

Dans les années 1990, les avocats de Matta ont tenté de forcer le gouvernement à fournir des informations sur la participation présumée de la CIA. Au moment de la mort de Camarena, Matta dirigeait une flotte d’avions qui, selon des chercheurs américains, ont fourni des armes et de la contrebande aux rebelles nicaraguayens. Un tribunal fédéral a rejeté la demande et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve établissant un lien entre le gouvernement et le réseau de contrebande.

Jorge Godoy, un ancien officier mexicain qui travaillait comme agent de sécurité pour les chefs du cartel de Guadalajara, a déclaré dans une interview qu’il avait parlé avec des responsables de la DEA en avril 2019 du meurtre de Camarena.

Le gouvernement lui a accordé, ainsi qu’aux deux autres anciens policiers mexicains, l’immunité en échange d’informations.

“Il y a trop de fantômes derrière moi. Nous devons rendre justice”, a déclaré Godoy.

Les autorités arrêtées et interrogées Ezequiel Godinez-Cervantes, qui figurait parmi les hommes accusés du meurtre de Camarena en 1987, mais les procureurs ont abandonné les charges après qu’il ait été reconnu coupable de trafic de drogue au Texas.

Il a été arrêté l’année dernière au Mexique pour avoir violé sa libération surveillée dans l’affaire de la drogue et a été remis aux autorités américaines, qui le maintiennent dans une prison à l’extérieur de Los Angeles.

L’avocat de Godinez-Cervantes, Bill Harris, a confirmé que son client avait été interrogé trois fois en mai, juin et septembre 2019, dans le cadre de la nouvelle enquête. Harris a déclaré que Godinez-Cervantes a nié toute implication, bien que l’avocat ait déclaré que les autorités ne semblaient pas “totalement satisfaites de leurs réponses”. Compte tenu du temps écoulé, Harris a déclaré qu’il ne s’attendait pas à de nouvelles accusations.

L’examen du gouvernement a ouvert un chapitre plus difficile pour les personnes qui pleurent toujours la mort de Camarena.

“J’ai pris soin de tout le reste”, a déclaré Mika Camarena. “Pourquoi pas ça?”