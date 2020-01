35 photos: des célébrités se sont amusées lors d’une soirée Esteña

Carolina “Pampita” Ardohain à son arrivée à la soirée du magazine Caras à Punta del Este Angie Landaburu et Tomás Eurnekian Eduardo Costantini et Eliana Fernández Fantacci Felipe et Vanesa Noble Herrera avec sa fille Mora Lily Sciorra et sa fille Abril Milagros Brito Gerard Confalonieri Mariana Genesio Peña Meme Bouquet et María del Cerro Guillermo Coria et son épouse Puli Demaría et Carolina “Pampita” Ardohain Javier Azcurra, directeur et RP de Enjoy Punta del EsteRoberto Funes Ugarte Cecilia Méndez et Leo Mateu Barby Franco Andrea BurstenFloppy Tesouro et Rodrigo Fernández Prieto Maglietti Mariana Bakst et Gabriel Lage Barbie SimonsMaría Claudia Pedrayes et Carlos Juni Eunice Castro Pía SlapkaVitto Saravia Nai Awada Susana Milano Darian “Rulo” Schijman et Gabriela Sari Agustina Casanova Ignacio TrimarcoCharly Ronco et son mari Nicolás PotteryMaría del Cerro Agro

Willy García Navarro et son épouse Nara Ferragut Paul García Navarro /// Photos: GM Press

