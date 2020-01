Guaraní s’est assuré ce mercredi lors de la deuxième phase de la Copa Libertadores de 2020 en battant 4-0 à San José de Oruro Boliviano lors du match retour de la phase initiale du tournoi.

L’équipe paraguayenne a gagné facilement, était beaucoup plus élevée du début à la fin et a marqué les buts grâce à Édgar Benítez, Nicolás Maná, Fernando Fernández et Rodney Redes.