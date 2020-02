Les Wolverhampton Wanderers ont dévoré l’Espanyol jeudi avec trois buts du Portugais Diogo Jota et ont laissé le match nul pratiquement condamné (4-0).

L’Espanyol manquait d’expérience dans ce type de croisements et un «coup du chapeau de la star de nuit Diogo Jota, stimulé par les erreurs défensives des Espagnols, plus un but de Rúben Neves, a condamné la cravate.