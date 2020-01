4-4. La cravate des Pumas de Míchel au stade Juárez FC | Réseaux sociaux sportifs

L’UNAM Pumas de l’entraîneur espagnol Míchel est revenu de l’arrière pour faire match nul 4-4 au stade Juárez FC ce jeudi au début de la deuxième journée du tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Les Mexicains Juan Pablo Vigón (m.15), Andrés Iniestra (m.40), l’Argentin Fabio Álvarez (49) et le Paraguayen Carlos González (m.59), sont devenus les Pumas, tandis que pour l’équipe locale ce ils ont fait le Paraguayen Darío Lezcano (ms 12 et 17), l’Uruguayen Diego Rolán (m.26) et le Mexicain Brian Rubio (m.79).