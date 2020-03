4 passagers décèdent sur un bateau de croisière au large du Panama

PANAMA (AP) – Quatre passagers sont morts sur un bateau de croisière ancré au large des côtes de Panama, et deux personnes à bord ont été testées positives pour le coronavirus, a rapporté vendredi la société d’exploitation du navire, tandis que des centaines d’autres personnes ne savent pas combien de temps elles resteront. dans la mer.

Holland America Line a indiqué sur sa page Facebook que plus de 130 personnes voyageant à Zaandam ont signalé des symptômes pseudo-grippaux.

“Holland America Line peut confirmer que quatre personnes âgées sont décédées à Zaandam”, indique le communiqué dans le communiqué. “Nos pensées et nos prières vont à leurs familles et nous faisons tout notre possible pour les soutenir en ces temps difficiles.”

Il n’a pas révélé la cause du décès.

Le navire, qui s’est vu refuser l’accès au canal de Panama et a été refusé dans d’autres ports, recevait des fournitures et du personnel médical d’un autre navire de Holland America, Rotterdam, et la société prévoyait de commencer à transférer des passagers en bonne santé vers ce port. navire.

“La priorité sera donnée au premier transfert de ceux qui voyagent à Zaandam avec des cabines sans fenêtres et qui ont plus de 70 ans”, a ajouté le texte. Le navire compte 1 243 invités et 586 membres d’équipage.

Zaandam a appareillé de Buenos Aires le 7 mars. Il tentait de rejoindre Fort Lauderdale, en Floride, après que la permission d’amarrer à sa destination d’origine, San Antonio, au Chili, lui ait été refusée il y a une semaine. La compagnie de croisière a indiqué que personne n’avait débarqué du navire depuis le 14 mars à Punta Arenas, au Chili.

Le 22 mars, lorsque plusieurs passagers ont commencé à signaler des symptômes pseudo-grippaux, le navire a mis en place des mesures de confinement, notamment en disant à tout le monde de rester dans leur cabine, a indiqué la ligne. Jeudi, tous les passagers et l’équipage ont reçu des masques faciaux et ont été informés de la façon de les utiliser.

Neil Bedford a déclaré que ses parents, Kim et Chris Bedford de Bradford, en Angleterre, sont partis le 4 mars sur un vol pour l’Argentine et sont montés à bord du navire le 7 mars.

“Ils passaient un bon moment”, a-t-il déclaré à l’Associated Press dans un message sur Twitter. Mais le 15, il a été annoncé que la croisière était terminée et plusieurs pays ne voulaient pas les recevoir.

“Ils apportent de la nourriture dans leurs chambres trois fois par jour”, a-t-il dit. “Le capitaine fait des annonces une fois par jour, mais tout le monde semble être frustré, car ce sont constamment de mauvaises nouvelles.”

Les deux ont plus de 60 ans.

Lush signalé de Saint-Pétersbourg, en Floride.