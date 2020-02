Une fois que vous avez souscrit votre assurance maladie, vous devez savoir comment en tirer le meilleur parti. Vous avez des outils puissants, des services gratuits et des récompenses qui vous attendent. Nous vous indiquons quelles sont les cinq étapes à suivre pour que vous puissiez en profiter pleinement.

Vous l’avez déjà fait! Vous vous êtes inscrit, payé votre première facture et reçu votre kit de bienvenue (oui!). Si vous lisez votre brochure de bienvenue, vous savez qu’il y a des tonnes d’avantages à être membre Oscar.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous voudrez suivre quelques étapes supplémentaires pour en profiter. Vous avez des outils puissants, des services gratuits et des récompenses qui vous attendent. Nous allons vous préparer.

Plus d’avantages en assurance maladie: 5 étapes pour profiter des avantages

1. Obtenez l’application Oscar

L’application Oscar pour iPhone et Android a tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre santé cette année. Voulez-vous parler à un médecin à 3 heures du matin? Demandez simplement un appel dans l’application et, généralement, vous serez au téléphone avec un vrai médecin, dans environ 10 minutes.

Avons-nous mentionné qu’il est gratuit? Vous pouvez également utiliser l’application pour vérifier votre franchise, trouver un médecin dans notre réseau et accéder à votre carte d’identité virtuelle.

2. Configurer le paiement automatique

Si vous ne payez pas vos primes mensuelles à temps, vous courez le risque de perdre votre couverture et de manquer d’assurance pour le reste de l’année.

Configurez le paiement automatique dans l’application Oscar et vos paiements seront effectués automatiquement le premier jour de chaque mois afin que vous n’ayez pas à vous soucier de perdre un paiement.

Ayez en main votre carte de débit ou votre compte de vérification et vos numéros de route pour le configurer. Vous pouvez également nous appeler au 855-672-2755 pour effectuer un paiement ou activer le paiement automatique. Nous sommes là pour vous aider!

3. Allez vous promener

Synchronisez vos pas avec l’application Oscar et commencez à gagner 1 $ par jour lorsque vous atteignez votre objectif de pas quotidien.

Vous pouvez suivre vos étapes avec Apple Health, Google Fit ou votre tracker d’exercice préféré. Appuyez simplement sur l’icône des étapes dans l’application Oscar pour commencer. Rechargez une carte-cadeau Amazon® à tout moment et commencez à magasiner. Vous l’avez mérité!

4. Planifiez votre examen physique annuel

Vous voudrez profiter de votre prestation physique annuelle gratuite pour obtenir une référence sur votre état de santé général et parler à votre médecin de vos préoccupations.

Votre médecin de soins primaires peut vous aider à surveiller votre santé tout au long de l’année. Si vous cherchez quelqu’un de nouveau, cherchez un médecin qui est à Oscar en ligne ou dans l’application. Tout médecin que vous voyez doit accepter les plans d’Oscar pour qu’ils soient couverts. Si vous avez besoin d’aide, appelez simplement votre concierge et nous vous aiderons à trouver quelqu’un d’excellent.

Si vous êtes membre de New York, visitez l’Oscar Center, notre nouveau centre de soins primaires complet au centre-ville de Brooklyn. Vous pouvez effectuer des visites de routine, des examens physiques annuels, des analyses de sang et des événements de bien-être pour les membres uniquement.

5. Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous savons que surfer sur le Web pour des soins médicaux peut être un défi, nous partageons donc constamment des astuces et des conseils d’experts sur nos pages sociales.

C’est également là que nous annonçons de nouvelles fonctions et des événements exclusifs pour les membres. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour vous tenir au courant. (Conseil professionnel: choisissez ‘Voir d’abord’ dans le menu Facebook suivant ou suivant pour ne rien manquer).

Obtenez plus d’assurance maladie: 5 étapes pour profiter des avantages

À propos de Mundo Hispanico.com – Site espagnol de nouvelles et d’informations.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader dans les dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis; MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public un contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Classé dans: Plus d’assurance maladie

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

MundoHispánico recrute 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des informations actualisées et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.

Article original d’Oscar Health.

Par Oscar Health

Vous pouvez suivre Oscar Health sur Facebook, Instagram, Medium, Twitter et Linkedin