5 façons dont le bouleversement économique du coronavirus peut avoir un impact sur les émissions de CO2

Les récessions s’accompagnent souvent d’une baisse des émissions de dioxyde de carbone. Vient ensuite le rebond.

En 2009, la Grande Récession a fait baisser les émissions mondiales de près de 1%. L’année suivante, les niveaux de CO2 ont augmenté d’environ 5%, les gouvernements du monde entier ayant adopté des mesures de relance pour soutenir leurs économies.

La dévastation économique provoquée par le nouveau coronavirus est tout sauf typique. Les États-Unis ont signalé 6,6 millions de nouvelles demandes de chômage la semaine dernière. Il y a trois semaines, le record hebdomadaire précédent était de 695 000 en 1982.

Ces chiffres stupéfiants ont renversé la sagesse conventionnelle. Les magnats du pétrole américains, par exemple, se sont longtemps réconfortés en disant que le meilleur remède contre les bas prix du pétrole était les bas prix du pétrole. Le pétrole bon marché stimule généralement la demande. Mais on ne sait pas quand les Américains recommenceront à conduire, peu importe la baisse des prix à la pompe.

L’incertitude quant à la forme de cette reprise économique rend difficile la projection des émissions futures.

“Si seulement je savais. Il n’y a rien que nous puissions dire intelligemment », a déclaré Gernot Wagner, économiste climatique à l’Université de New York, lors d’un entretien téléphonique.

Prédire la trajectoire des émissions mondiales pourrait être une folie à ce stade de la pandémie de coronavirus, mais les économistes le savent bien: les émissions augmentent historiquement comme le fait l’économie.

Voici cinq évolutions économiques susceptibles de déterminer la trajectoire des émissions mondiales dans les années à venir.

Comme la Chine, le monde aussi?

Les émissions de la Chine ont plongé après que Pékin ait mis une grande partie du pays en détention pour ralentir la propagation du coronavirus.

Lauri Myllyvirta, analyste au Center for Research on Energy and Clean Air, a rapporté que le confinement avait réduit les émissions de 250 millions de tonnes – à peu près les émissions annuelles de la Floride.

Même si la Chine échappe à une deuxième vague de coronavirus, ses usines pourraient continuer à être piquées alors que le virus ravage les économies du monde entier. Le service des investisseurs de Moody estime que le produit intérieur brut aux États-Unis et dans la zone euro se contractera cette année de 2% et 2,2%, respectivement. Le service de notation estime que la croissance en Chine ralentira à 3,3%, en baisse par rapport à sa projection initiale de 6,1% en 2020.

Pékin a déjà indiqué son intention d’intervenir pour aider à soutenir l’économie. Les stocks d’acier sont déjà gonflés, selon Myllyvirta, un pari apparent par les fabricants que le gouvernement central soutiendra un grand boom de la construction.

Cela soulève des questions sur les effets climatiques de la reprise en Chine. Une explosion de la construction stimulerait non seulement les industries à forte intensité de carbone comme l’acier et le ciment, mais pourrait également bloquer les émissions des véhicules et des bâtiments pour les années à venir, a déclaré John Larsen, analyste au Rhodium Group, une firme de recherche.

“Je pense que la plus grande question est de savoir à quel point un coup économique va être généré par le virus dans les grandes économies et quand”, a-t-il déclaré. “Cela va être une grande partie de ce qui détermine le rythme et l’ampleur du rebond des émissions.”

Quand les Américains reviendront-ils dans leurs voitures? Si jamais?

Les transports sont la plus grande source de gaz à effet de serre aux États-Unis, représentant 35,8% des émissions totales du pays en 2018. Près de 60% de ces émissions proviennent des véhicules de tourisme et des camions légers.

Maintenant, beaucoup de ces véhicules sont garés chez eux.

L’impact de ce changement devient déjà évident sur les marchés de l’énergie. Mercredi, la U.S.Energy Information Administration a annoncé que l’essence fournie au marché intérieur avait diminué de 2,2 millions de barils par jour la semaine dernière, la plus forte baisse hebdomadaire depuis que l’agence avait commencé à tenir des registres en 1991.

Les prix de l’essence baissent encore plus vite que le prix du pétrole brut à mesure que la demande s’évapore et que la capacité de stockage diminue.

Normalement, les Américains prennent la route ou l’air lorsque les prix du pétrole baissent. Aujourd’hui, on ne sait pas quand les blocages dans de grandes parties du pays seront levés ou si les gens seront prêts à voyager quand ils le seront.

“Les gens ne monteront pas dans leurs voitures maintenant, quels que soient les prix de l’essence”, a déclaré Daniel Cohan, professeur de génie civil et environnemental à l’Université Rice.

“Une grande chose à rechercher est à quel point ces changements de comportement sont-ils collants?” Ajouta Cohan. «Comme nous sommes de plus en plus habitués à travailler à domicile, à enseigner à domicile, à organiser des conférences et des réunions à distance, combien cela réduit-il les voyages en avion ou la réservation de vacances?»

Où vont les prix du pétrole d’ici?

Les prix du pétrole ont rebondi la semaine dernière après que le président Trump a tweeté que l’Arabie saoudite et la Russie avaient accepté de réduire la production et d’atténuer la surabondance de nouveau brut entrant sur le marché. Cependant, une déclaration de Riyad a immédiatement mis en doute cette affirmation.

L’issue de la guerre des prix se répercutera au-delà du secteur pétrolier. Prenez les services publics américains. Au cours des dernières années, une inondation de gaz naturel provenant de puits de pétrole a sévèrement fait baisser les prix du gaz et fait baisser l’utilisation du charbon. Mais une hausse des prix du gaz pourrait entraîner une augmentation à court terme de la production de charbon, car les services publics qui sont passés au gaz ces dernières années intensifient leur utilisation du charbon, a déclaré Cohan.

La hausse des prix du gaz semble de plus en plus probable. S&P Global Platts Analytics a déclaré que les prix au Henry Hub pourraient passer de bas de plusieurs décennies, à environ 1,60 $ par million d’unités thermiques britanniques aujourd’hui, à 3 $ par MMBtu l’année prochaine alors que la production est freinée.

“2021 s’annonce comme une année haussière pour les prix de Henry Hub”, a écrit le service de notation dans un récent rapport. «Si le pétrole brut continue de languir dans la fourchette de 20 à 30 $ / baril, les baisses de gaz associées commenceront à se manifester plus tard cette année et jusqu’en 2021.»

Le prix du pétrole jouera presque certainement un rôle dans toute transition vers de nouvelles technologies, d’une manière ou d’une autre.

La faiblesse des prix du pétrole pourrait inciter les grandes sociétés pétrolières à revoir les énergies renouvelables, qui affichent traditionnellement des rendements plus modestes (Climatewire, 1er avril).

Dans le même temps, une baisse prolongée des prix du pétrole pourrait rendre les consommateurs réticents à adopter les véhicules électriques, a déclaré Jason Bordoff, directeur du Center on Global Energy Policy à Columbia University.

“Un indicateur au cours de la prochaine année sera de savoir si les constructeurs automobiles prolongent les délais de déplacement des flottes”, a-t-il déclaré.

Les chaînes d’approvisionnement mondiales vont-elles changer?

Les émissions des États-Unis et de l’Europe ont diminué ces dernières années, pour être compensées par des gains d’émissions en Asie. La dynamique a conduit à parler d’émissions de «production» et de «consommation».

Les États-Unis, par exemple, pourraient produire moins de CO2 qu’auparavant, mais cela ne tient pas compte des émissions associées à la production de biens importés que les Américains achètent.

Le coronavirus a révélé des lacunes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier dans les fournitures médicales. Et à la suite de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, cela pourrait inciter certains pays à rapatrier des produits manufacturés précédemment externalisés en Asie.

Ce que cela pourrait signifier pour les émissions n’est pas clair. Moins d’expédition pourrait réduire les émissions. Mais il est difficile de déterminer si le déplacement des usines d’Asie vers l’Ouest réduirait réellement les émissions manufacturières, a déclaré Wagner, le professeur de l’Université de New York.

D’autres changements dans les chaînes d’approvisionnement mondiales pourraient entraver les efforts d’écologisation du système énergétique, a-t-il déclaré.

“Je peux facilement voir une véritable brèche, en particulier pour les industries naissantes comme les énergies renouvelables”, a déclaré Wagner. «Les chaînes d’approvisionnement renouvelables dépendent souvent du bon fonctionnement, tout dépend d’une seule usine en Chine.»

Que contient le quatrième projet de loi sur les coronavirus?

L’énergie a jusqu’à présent été un peu acteur dans les efforts de relance du Congrès, mais pas par manque d’essais. Les démocrates ont parlé de leurs priorités en matière d’énergie propre, tandis que Trump a défendu l’idée de remplir la réserve stratégique de pétrole. Aucun n’a été inclus dans les premiers plans de sauvetage du Congrès.

Cela pourrait changer.

Presque tous les observateurs ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le Congrès prenne une nouvelle bouchée de l’effort de sauvetage. La question est de savoir si elle comprendrait des composants énergétiques – et lesquels seraient impliqués.

Les investissements dans la transmission, les bornes de recharge pour les véhicules électriques et les transports publics pourraient considérablement verdir l’économie américaine. Davantage de projets routiers risquent d’augmenter les émissions.

“En principe, revitaliser l’économie et rechercher une énergie propre peut être très compatible”, a déclaré Cohan, le professeur Rice. Mais, a-t-il ajouté, “il faudra le bon leadership et les visionnaires pour y arriver.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.