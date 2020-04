5 faits surprenants sur la sensibilité au rejet

Le rejet pique pour tout le monde, mais pour les personnes très sensibles au rejet, il peut être un véritable showstopper

Rappelez-vous la première fois que vous avez invité quelqu’un à sortir? Que ce soit au collège ou bien à l’âge adulte, je parie que c’était au moins un peu angoissant. Et s’ils disent non? Pire, et s’ils se moquent de vous ou ont pitié? Et s’ils donnaient l’impression que c’était ridicule pour vous même de demander?

Ces scénarios de cauchemar hypothétiques font même craindre le rejet aux plus courageux d’entre nous. Mais en général, nous ne nous promenons pas en attendant que les gens nous rejettent. Nous ne sommes pas non plus constamment à la recherche d’indices que le rejet est sur le point de se produire.

Pour certaines personnes, le rejet semble être à chaque coin de rue. Ils «attendent avec impatience, perçoivent facilement et réagissent intensément» au rejet ou au rejet possible. Les psychologues appellent cette «sensibilité élevée au rejet».

La sensibilité au rejet peut sembler une phase que traversent les collégiens alors qu’ils naviguent maladroitement dans la puberté, essayant de comprendre des relations sociales plus proches de celles des adultes. Mais cela arrive aux adultes de tous âges. Et ce n’est pas la même chose que d’être un peu timide ou sensible aux émotions. Il y a des façons spécifiques dont notre cerveau et notre corps se comportent lorsque nous sommes très sensibles au rejet, et souvent à des conséquences très réelles.

Voici ce que les neuroscientifiques et les psychologues ont appris sur la sensibilité au rejet, y compris des indices sur la façon d’obtenir un soulagement de sa prise.

