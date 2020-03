5 morts et dévastation totale (VIDÉO ET PHOTOS)

Un ravageur de tornades à Nashville fait cinq morts. La catastrophe s’est produite au milieu d’une épidémie d’au moins cinq tornades dans trois États: le Tennessee, le Missouri et le Kentucky. East Nashville, ainsi que la banlieue de Mt. Juliet, ont été particulièrement touchés. Le Service météorologique national a exhorté les gens à se mettre à l’abri immédiatement.

Une tornade à Nashville aux premières heures de la matinée de mardi a fait cinq morts, trois dans le comté de Putnam et deux dans l’est de Nashville, et les autorités signalent que de nombreuses autres personnes ont été blessées et plusieurs commerces et maisons ont été détruits. détruit, selon ABC News.

La destruction s’est produite au milieu d’une épidémie d’au moins cinq tornades dans trois États: le Tennessee, le Missouri et le Kentucky.

REGARDER: Une tornade apparente illumine le ciel et balance des grues au centre-ville de Nashville Le National Weather Service a confirmé au moins un touché

Le département de police de Mt. Juliet a publié mardi une mise à jour.

“Notre communauté a été gravement touchée par une tornade”, a déclaré le capitaine Chandler, du service de police de Mt. Juliet. «Il y a plusieurs maisons endommagées et plusieurs blessés. Nos agents en sont aux premiers stades de l’intervention et nous continuons d’évaluer ce qui se passe … il y a plusieurs maisons endommagées, plusieurs blessés, plusieurs personnes encore piégées. Nous avons besoin de votre aide. “

“Il y a des conduites de gaz qui fuient, des lignes électriques qui sont au sol et plusieurs intervenants d’urgence répondent aux blessés et essaient d’obtenir l’aide dont ils ont besoin”, a poursuivi Chandler. «Nous apprécions votre inquiétude, vos prières. Continuez à prier pour nos sauveteurs et ceux qui ont été blessés et nous continuerons à vous tenir informés. »

Un refuge communautaire a été créé immédiatement après la tornade à Victoria Baptist Church sur le mont Juliet, comme l’a signalé le département de police.

Le service d’incendie de Nashville a déclaré qu’il répond actuellement à des informations faisant état d’une quarantaine de structures qui se sont effondrées à Nashville et dans ses environs.