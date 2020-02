52% des entreprises espagnoles au Royaume-Uni envisagent des changements d’entreprise | Économie

52% des entreprises espagnoles ayant des intérêts au Royaume-Uni envisagent des changements d’entreprises en raison du brxit, selon une enquête réalisée par le consultant KPMG pour la CEOE, dont les résultats ont été publiés ce dimanche.

19% des entreprises consultées envisagent une délocalisation, cessant d’avoir des bureaux britanniques et les replaçant dans l’Union européenne, selon d’autres données de l’enquête, réalisée auprès de plus de 2000 cadres et dirigeants d’entreprises espagnoles avant le début de cette nouvelle année. Samedi, que dans onze mois il aura la fin de sa période de transition.