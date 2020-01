À la mi-décembre, le Hill Air Base Il a reçu son F-35 numéro 78. Depuis la première arrivée, Hill a effectué plus de 33 000 heures de vol en 17 500 départs, selon un communiqué. Selon un article du magazine Air Force, la base abrite quatre escadrons de F-35, avec des escouades de combat en service actif 4, 34 et 421 et l’escouade de combat 466 de la Réserve. Les membres et les avions de ces unités sont actuellement déployés au Moyen-Orient et tournés à travers l’Europe au cours de l’été 2019.