6 belles propositions de la rue Corrientes à déguster pendant l’été

Le changement d’année promet également un renouvellement de l’offre théâtrale de Buenos Aires. Après une année 2019 critique pour l’activité théâtrale, avec une baisse générale de 30% de la consommation culturelle, les producteurs des salles commerciales de Buenos Aires misent pour cet été sur la transformation de toute leur programmation, avec de nouveaux spectacles qui ne dépendent pas tant de la Des personnages célèbres mais dans des moulages d’artistes expérimentés et expérimentés, des productions musicales reconnues et des œuvres textuelles qui combinent des situations comiques, avec un fond plus dramatique. Parmi toutes les propositions sur le point d’être publiées sur la rue Corrientes, une revue de certaines des œuvres qui promettent la qualité artistique, le rire et les émotions.

Cette œuvre fait partie de ces propositions théâtrales qui commencent sur un ton ludique et comique, pour se terminer de façon plus dramatique. Le célèbre réalisateur Daniel Veronese revient à parier sur un large casting et des actions qui sont organisées collectivement pour créer des situations et des crises inhabituelles et exaltées, qui déshabillent plus tard les aspects sombres de la condition humaine. Le casting de Paranormal est composé de Paola Barrientos, Carlos Portaluppi, Marina Bellati, Laura Cymer, María Figueras et Gonzalo Suarez. L’histoire est centrée sur un groupe de parents qui ont l’intention de lancer le cours à un camarade de classe de leurs enfants atteints du syndrome d’Asperger, un trouble autistique qui affecte les liens sociaux. Le réalisateur les rejoint et ensemble, ils ont élaboré une stratégie pour communiquer la nouvelle à la mère du garçon. Lorsque l’expulsion semble inévitable, un tournant inattendu modifie les plans et la rencontre devient un chaos sans fin jusqu’à la fin.

Le spectacle offre des nuances intéressantes et prend des risques, des structures les plus classiques avec lesquelles travaille le théâtre commercial. Les énergies et les changements de l’intrigue sont construits à partir de la force de la performance, le grand pari du réalisateur, qui travaille avec les rythmes, les regards et les silences pour marquer les changements de l’histoire. L’œuvre a été écrite par Veronese avec Matías Del Federico (la même paire que la première Sous thérapie en 2014) et pari d’installer sur la scène les problèmes sociaux actuels: à partir des commentaires des groupes de parents sur Whatsapp, de la discrimination pour ceux qui ne s’adaptent pas et de l’hypocrisie de ceux qui se présentent comme ouverts et tolérants mais en réalité ils sont cruels et intransigeant Les situations insolites et folles se traduisent par un travail sur l’exclusion et le manque d’empathie.

* Paraanormales sera présenté le 9 janvier au Comafi Multiteatro (Corrientes 1283) et sera présenté du mercredi au dimanche à 20h30. Samedi double fonction: 20h30 et 22h45.

Julio Chavez Il n’arrête pas d’essayer d’agir. En 2019, tout en jouant dans la mini-série réussie Le Veron TigerIl a été encouragé à présenter son propre matériel dans le circuit indépendant: il a écrit avec Camila Mansilla l’oeuvre Inés et il l’a mise en scène à El Camarín de las Musas, l’une des nombreuses salles de repos qui fonctionnent dans les quartiers d’Abasto et d’Almagro. Pour cet été, Chávez revient au théâtre, également avec une pièce qu’il a écrite avec son collègue historique Camila Mansilla, mais aussi cette fois, il sera l’acteur principal. L’œuvre en question s’appelle Après nous et il émerge comme l’un des drames les plus convocateurs du circuit commercial. En plus de Chávez, le travail tient le premier rôle Alejandra Flechner.

Sur scène, ils jouent un couple qui a un enfant avec un retard de maturation. Tous deux sont totalement concentrés sur les soins de leur fils, ils négligent leur propre lien et leur vie, jusqu’à ce qu’un jour Juan (Chavez) demande à Andrea (Flechner), sa femme: «Qui prendra soin de notre fils après de nous?”. Cette approche déclenche une série de conflits et de prise de décision dans tout le milieu familial. Le travail est dirigé par Daniel Barone, le célèbre réalisateur de cinéma et de télévision, qui a déjà travaillé avec Chavez au théâtre, dans des pièces telles que Rouge et Un moment avec lui.

Barone a déclaré à propos de cette nouvelle proposition: «Jusqu’où va l’amour parental pour un enfant? Combien de succès et combien d’erreurs commettons-nous pour en prendre soin? Ce travail m’a surpris dans sa nette détermination à raconter cette histoire, sans prétendre posséder une vérité absolue sur le sujet. J’étais intéressé par le voyage et la richesse de ses personnages et la ligne narrative attrayante. Aussi la manière dont les conflits surgissent dans une spirale autour d’un personnage, Federico, un jeune homme au retard de maturation. La grande question: que va-t-il lui arriver quand ils seront partis? Ce travail nous met en contrôle avec intelligence et force sans perdre de vue l’espace ludique de l’univers qu’il pose ». Ce spectacle a permis à Barone de reprendre le travail avec le langage théâtral complexe, après une si longue période consacrée aux codes audiovisuels.

Outre Flechner et Chávez, ils font partie du casting de Après nous, María Rosa Fugazot, Matías Recalt (le jeune homme qui incarne le garçon avec un retard figuratif qui a été choisi parmi un casting fermé parmi plus de vingt jeunes) et Mariano Musso. La production est de Adrian Suar et Nacho Laviaguerre et le paysage sera en charge de l’exquis Jorge Ferrari. Les costumes sont de Mercedes Colombo et l’éclairage de Matías Sendón. Ce sera sûrement l’une des pièces à voir absolument cet été.

* Après nous premières le 10 janvier au Complexe La Plaza (Corrientes 1660) et sera présenté du mercredi au dimanche à 20h15. Samedi double fonction: 20h15 et 22h15

Cet été à Buenos Aires sera très musical au théâtre. De toutes les propositions, la plus emblématique est l’arrivée en Argentine de la version originale de Bonjour Dolly!, la comédie musicale de Broadway la plus représentée. La figure du même travail dans lequel ils ont joué Barbra Streisand au cinéma et Bette Midler au théâtre sera dans cette version argentine, la chanteuse et actrice Lucia Galán, qui jouera Dolly Levi.

La direction de la nouvelle production argentine sera en charge de Arturo Puig, qui est de nouveau encouragé à relever le défi de diriger une comédie musicale qui, cette fois, a beaucoup de spécial pour lui, puisqu’il a participé à la version qui a été faite en 1967, avec Lamarque Freedom en tant que protagoniste et direction de Daniel Tinayreoù ils ont agi Raúl Rossi, Luis Medina Castro et Mabel Lanzotti, entre autres. Ce nouveau pari aura un orchestre live dirigé par Angel Mahler, un grand casting avec plus de 30 artistes sur scène et un Elizabeth de Chaperouge Responsable des chorégraphies. Lucia Galán sera accompagné sur scène par Antonio Grimau, Darío Lopilato et Laura Azcurra, entre autres artistes et danseurs qui intègrent cette grande production.

Bonjour Dolly de Jerry herman, créé pour la première fois à Broadway en 1964, cinq ans plus tard, le film musical est réalisé. Dirigée par Gene Kelly et avec Barbra Streisand et Walter Matthau, avait également la participation spéciale de Louis Amstrong. Le thème principal de l’œuvre est une chanson mondialement connue avec plusieurs versions.

Situé à New York à la fin du 19ème siècle. Une entremetteuse, Dolly Levi, se rend à Yonkers pour voir le riche marchand Horacio Vandergelder, qui sollicite ses services: elle considère qu’il manque une “touche féminine” à sa maison. Pendant qu’il était avec lui, Dolly le convainc, ses deux employés, la nièce d’Horace et son prétendant d’aller à New York. Là, la célestine correspondra aux employés de Vandergelder, en même temps qu’elle ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’ils assurent leur propre avenir avec Horacio. Dans cette comédie enchevêtrée, le spectacle, la musique et les chorégraphies s’imposent.

Il a dit Lucia Galán sur le défi de son nouveau personnage: «Je me sens comme Dolly à cause du romantique, du rêveur, du sensible, du simple, essayant de ne jamais être triste, voulant que les autres soient bien, se connaissant pour s’aimer, recherchant l’harmonie dans des endroits, dans des environnements. Les gens qui viennent voir cette comédie musicale quitteront le théâtre en chantant leurs chansons. »

* Bonjour Dolly! en avant-première le 9 janvier et est présentée du jeudi au dimanche, à 20h30 au Théâtre Opéra: Corrientes 860.

Cette comédie promet d’être une de ces œuvres que le public rit du début à la fin, sans s’arrêter. Du même auteur de Toc Toc, Laurent Baffie, Les Bonobos il s’agit de trois amis pour la vie (Peto Menahen, Campi et Oski Guzman) qu’ils ne sont jamais tombés amoureux et décident de chercher l’amour à travers l’idée d’Alex, l’un d’eux. Il est aveugle et convainc Dani, qui est sourd et Fran qui est muet. C’est ainsi que commencent leurs aventures avec Jessica, Bea et Angels, trois filles très particulières qui sont dans la même quête qu’elles. L’un d’eux sera l’actrice et comédienne, Lizy Tagliani. La traversée et les problèmes rencontrés par ces amis provoqueront des situations de comédie scandaleuses. Le grand défi et en même temps le grand effet comique de ce travail sont les difficultés que les personnages ont à vouloir cacher leurs limitations physiques

Le titre de la comédie s’inspire des espèces de bonobos chimpanzés, celles de la célèbre sculpture: l’une recouvre les yeux, l’autre la bouche et la dernière les oreilles. La direction intégrale du travail sera en charge Alberto Negrin, le décorateur de renom qui s’est démarqué avec son dernier travail de directeur général du Cabaret. De plus, la direction des acteurs est en charge de Gabriel Chamé, un acteur de clown de renom, qui a travaillé pendant de nombreuses années au Cirque du Soleil et créateur de Othelo, se termine mal, une version classique de Shakesperare, représenté avec un record de clown et de performance physique, très récompensé dans différents pays du monde. Cette combinaison prévoit que l’œuvre aura une grande force dans le cadre visuel et dans le développement ludique des performances.

* Les Bonobos seront présentés le 22 janvier et seront présentés du mercredi au dimanche à 20h30 au Théâtre Lola Membrives: Corrientes 1280.

Avec de grandes figures de la musique et de la danse, ce spectacle sera le grand engagement féminin et musical de la rue Corrientes. Sandra Mihanovich, Valeria Archimó, Anita Martínez, Lourdes Sánchez et Cecilia Figaredo se réunissent sur une scène pour montrer tout leur talent dans un spectacle, qui aura différentes histoires d’amour. Écrit et réalisé par Anita Martínez et Valeria Archimó, la proposition à cinq femmes se référant au chant, à la danse, au théâtre et à l’humour donnée pour raconter des histoires qui traversent les sens et avec lesquelles elles cherchent à identifier le public, dans laquelle elles soulèvent les difficultés Pour trouver l’amour Chansons, danses puissantes et humour humoristique sont la combinaison qu’ils promettent pour ce travail, qui cherche également à soulever les problèmes actuels autour des liens et des relations amoureuses.

* Spectacles uniques du jeudi au samedi à 21h00 et dimanche 20h30 au Broadway Theatre: Corrientes 1155.

Ce sera un autre des invocateurs musicaux de cet été de Buenos Aires, qui prendra le puissant duo de Martin Bossi et Fernando Dente, sous la direction de Ricky Pashkus. Cette comédie musicale plusieurs fois primée est un autre classique de Broadway, qui soulève le choc entre un jeune homme qui hérite de l’usine de chaussures cassée de son père et face à la possibilité de fermer l’entreprise, rencontre une drag queen, qui propose de reformuler son entreprise et de parier sur un nouveau style de bottes, les “kinky boots”, qui seront très recherchées chez leurs partenaires. L’identité de genre et les conséquences des crises économiques sont quelques-unes des questions que traite cette comédie musicale, qui présente également une grande scénographie, des danseurs, des chorégraphies et des chansons très célèbres, en plus de l’humour inévitable de ce type de spectacles. Tous chantent et dansent sur des talons hauts incroyables.

* Kinky Boots sera présenté le mercredi 15 janvier et sera présenté du mercredi au dimanche à 21 h au Théâtre Astral: Corrientes 1639.