6 mythes sur le diabète de type 2

Le diabète de type 2 affecte un adulte américain sur dix, soit 30 millions de personnes. Un quart d’entre eux ne réalisent même pas qu’ils ont la maladie! Et pour chaque personne atteinte de diabète de type 2, il y en a deux autres qui sont considérés comme prédiabétiques, ce qui signifie que leur taux de sucre dans le sang se situe dans la fourchette normale élevée.

Si vous ou quelqu’un que vous aimez avez reçu un diagnostic de diabète, vous avez probablement beaucoup de questions. Dans cet article, je vais clarifier certains des malentendus les plus courants et répondre aux questions suivantes que les gens posent souvent.

Tous les diabétiques de type 2 doivent-ils prendre des médicaments?



Les diabétiques peuvent-ils manger des fruits?



Quelle quantité de glucides les diabétiques de type 2 peuvent-ils manger?



Si je prends des médicaments pour le diabète, puis-je manger ce que je veux?



Pouvez-vous inverser le diabète de type 2 avec un régime?

Qu’est-ce que le diabète de type 2?

Dans le diabète de type 2, soit le corps ne produit pas suffisamment d’insuline, soit les cellules ignorent l’insuline. Par conséquent, votre glycémie reste trop élevée.

Dans les anciens textes médicaux, vous verrez souvent le diabète de type 2 appelé diabète d’apparition adulte, car cette condition se développe généralement au milieu de la vie. Malheureusement, comme les taux d’obésité infantile ont augmenté, le diabète de type 2 est désormais systématiquement diagnostiqué chez les enfants. Plus une personne développe un diabète tôt, plus il est probable qu’elle finira par connaître de graves complications.

Le diabète de type 2 augmente le risque de maladie cardiaque, de cécité, de lésions nerveuses et de lésions rénales, surtout si votre maladie est mal gérée. Cependant, les gens peuvent vivre longtemps et en bonne santé avec le diabète s’ils prennent bien soin d’eux-mêmes. Dans de nombreux cas, il est même possible d’inverser la maladie.

Jetons un coup d’œil aux mythes et malentendus les plus courants concernant le diabète de type 2.

Mythe n ° 1: toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 devront prendre de l’insuline ou d’autres médicaments antidiabétiques à vie

Ce n’est pas vrai. De nombreux diabétiques nouvellement diagnostiqués n’auront pas à prendre de médicaments du tout s’ils apportent des modifications appropriées à leur mode de vie, telles que la gestion de leur alimentation, l’exercice et la perte de poids s’ils en ont besoin. Même les diabétiques qui prennent actuellement des médicaments peuvent parfois réduire ou même éliminer leur besoin de ces médicaments en perdant du poids et en gérant mieux leur alimentation. Vous ne devez pas interrompre les médicaments sans consulter votre médecin, bien sûr. Mais c’est une réelle possibilité.

Mythe n ° 2: les diabétiques ne devraient pas manger de fruits

Les fruits contiennent du sucre et des glucides, qui affectent votre glycémie. Cela amène beaucoup à supposer que c’est interdit pour les diabétiques. Mais les fruits peuvent être une partie très saine de votre alimentation, même si vous êtes diabétique. Les fruits contiennent beaucoup de nutriments précieux et ont un effet plus doux sur la glycémie que les autres types de bonbons. Un plan de repas diabétique sain peut contenir deux ou trois portions de fruits entiers chaque jour.

Mythe n ° 3: les diabétiques doivent seulement prêter attention aux glucides, pas aux protéines ou aux graisses

Les aliments riches en glucides ont l’effet le plus spectaculaire sur la glycémie. Ce sont des aliments comme le pain, les céréales, les pâtes, le riz, les pommes de terre et les desserts. Si vous êtes diabétique, vous devrez certainement surveiller ces types d’aliments. Mais vous devez aussi faire attention au reste de votre alimentation.

Si vous mangez trop de calories, même si elles ne proviennent pas des glucides, cela vous rendra difficile le maintien de votre poids et cela rendra difficile la gestion de la maladie.

Mythe n ° 4: Les personnes atteintes de diabète de type 2 doivent suivre un régime pauvre en glucides

Le diabète peut être géré avec succès avec un régime glucidique supérieur ou inférieur. En fait, pendant des décennies, l’American Diabetes Association a recommandé que les diabétiques de type 2 suivent un régime faible en gras, qui a tendance à être plus riche en glucides. Mais de nombreuses études ont maintenant démontré que les régimes à faible teneur en glucides peuvent être très efficaces pour aider les diabétiques à perdre (ou à maintenir) leur poids et à améliorer la sensibilité à l’insuline.

