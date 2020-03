6 numéros clés de coronavirus à connaître

Quelques jours à peine après l’annonce de la propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis, des cas ont été signalés dans 10 États et le nombre de morts augmente. Au 2 mars, six personnes – toutes dans l’État de Washington – étaient mortes du COVID-19, ont confirmé des responsables de la santé publique. À l’échelle mondiale, de plus en plus de pays signalent leurs premiers cas, notamment le Mexique, l’Arabie saoudite et le Sénégal.

Le battement de tambour presque minute par minute de l’augmentation des cas et des décès a conduit à des fermetures d’écoles, une bourse volatile et beaucoup d’inquiétude et de questions. Voici quelques chiffres sur l’épidémie – y compris la rapidité avec laquelle le coronavirus se propage et à quel point il est mortel.

Le virus est maintenant présent dans plus de 60 pays.

Le virus à l’origine de COVID-19 a probablement commencé à se propager en Chine début novembre, selon une analyse menée par des chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle et de l’Université de Bâle en Suisse. À partir de là, le virus s’est propagé à plus de 60 pays au 2 mars, y compris aux États-Unis.

Parmi les personnes qui contractent le virus, 2,3% meurent dans l’ensemble.

C’est selon une étude de plus de 44 000 cas en Chine jusqu’au 11 février. C’est bien plus que 0,1% des personnes infectées par la grippe qui meurent (bien que la grippe ait infecté des millions de personnes cette saison aux États-Unis seulement, donc le nombre de décès dus à la grippe est beaucoup plus élevé). Le taux de mortalité réel pour le coronavirus peut ne pas être connu avant un certain temps, jusqu’à ce que les chercheurs puissent déterminer combien de personnes ont été infectées, mais ne présentaient aucun symptôme ou présentaient des symptômes très légers et n’avaient pas été testées.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

Le taux de mortalité varie également selon l’âge, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes mourant rarement, montrent les données de cas en Chine. Les personnes âgées, en particulier celles souffrant de maladies cardiaques et d’autres conditions, sont plus susceptibles de mourir. Les adultes d’âge moyen et les personnes âgées sont les plus susceptibles de contracter le virus, tandis que les enfants et les adolescents sont rarement infectés, mais peuvent propager la maladie.

Le taux de mortalité dans la province chinoise du Hubei, où l’épidémie a commencé et où la plupart des cas ont été découverts en Chine, était plus élevé que dans le reste du pays, peut-être parce que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé étaient débordés. Il est trop tôt pour dire comment la mortalité globale de la maladie se déroulera dans le reste du monde, en particulier avec les médicaments et les vaccins testés contre le virus.

Les symptômes se développent de 2 à 14 jours après l’exposition.

La période d’incubation de la maladie est le temps qui s’écoule entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes. Les autorités estiment que cela représente environ cinq jours, mais cela peut être aussi court que deux et aussi long que 14 jours. Le COVID-19 est une maladie qui affecte principalement les poumons, et 90% des personnes font de la fièvre, tandis que 70% développent une toux sèche. La fatigue est également courante.

Les personnes âgées peuvent avoir une période d’incubation légèrement plus longue. Une étude préliminaire publiée le 29 février sur medRxiv.org estime que les personnes de plus de 40 ans présentent des symptômes après six jours tandis que celles de 39 ans et moins développent des symptômes après quatre jours.

La contagiosité peut durer de 1 à 29 jours.

La période contagieuse peut commencer avant l’apparition des symptômes et peut durer même après la disparition des symptômes (SN: 28/02/20). Certaines études publiées et certaines recherches qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs suggèrent que la période pourrait être d’un à 29 jours.

Le virus circule peut-être aux États-Unis depuis au moins 6 semaines.

C’est selon une analyse génétique des échantillons de virus de deux patients dans l’État de Washington réalisée par Trevor Bedford, un biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center, et ses collègues. En conséquence, quelques centaines de personnes dans l’État pourraient être infectées, a déclaré Bedford le 2 mars sur Twitter. La taille de l’épidémie pourrait également doubler tous les sept jours en l’absence de mesures de confinement, a-t-il déclaré.

Les autorités ont identifié un nombre croissant de personnes infectées à Washington. Au 2 mars, au moins 18 patients avaient été testés positifs pour le virus – six étaient décédés – tandis qu’au moins 231 personnes étaient actuellement sous surveillance.

Les autorités ont annoncé le premier cas de COVID-19 aux États-Unis lié à des voyages le 21 janvier (SN: 1/21/20). Les 26 et 28 février, les autorités sanitaires américaines ont annoncé que deux femmes en Californie avaient été infectées (SN: 2/28/20). Aucune des deux femmes ne s’était rendue dans les zones touchées et n’avait été exposée à une personne connue pour avoir la maladie.

Neuf fois plus de cas ont été signalés à l’extérieur de la Chine qu’à l’intérieur du 1er au 2 mars.

C’est en partie parce que le nombre de cas quotidiens signalés en Chine diminue, signe que les efforts de confinement ralentissent l’épidémie. Mais les cas dans d’autres pays augmentent.

La Corée du Sud, l’Italie, l’Iran et le Japon sont les domaines les plus préoccupants, selon l’Organisation mondiale de la santé. La Corée du Sud, par exemple, a signalé plus de 4300 cas de COVID-19 et 28 décès au 2 mars – dont la plupart provenaient de cinq grappes connues d’infections – ce qui signifie qu’elle compte désormais plus de la moitié de tous les cas enregistrés hors de Chine. Cependant, les autorités ont mis en place plus de 500 sites de test des coronavirus à travers le pays, qui ont dépisté plus de 100 000 personnes, bien plus que de nombreux autres pays.

Malgré l’augmentation du nombre de cas en dehors de la Chine, “le confinement du COVID-19 est possible et doit rester la priorité absolue pour tous les pays”, a déclaré le 2 mars le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse. «Avec des mesures rapides et agressives, les pays peuvent arrêter la transmission et sauver des vies.»

