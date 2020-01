60 ans après la mort d’Albert Camus: 10 points clés de sa vie et de son œuvre

Petit Paris C’est ce qu’ils ont appelé Mondovi, une ville d’Algérie à l’époque de la colonie française. Puis, avec l’indépendance de 1962 – après une guerre qui a duré huit ans – il a été nommé Dréan. Là, il est né Albert camus, le 7 novembre 1913 avec en arrière plan la misère du tiers monde. Ses parents étaient agriculteurs. Ils étaient appelés pieds-noirs, pieds noirs, un terme péjoratif créé par la France coloniale pour les Français qui travaillaient dans les colonies.

Sa mère, Catalina Elena Sintes, analphabète et sourd et muet, est né dans la ville algérienne de Birkhadem, mais sa famille est originaire de Minorque, l’île d’Espagne. Son père, Lucien Camus, dont la famille a fui l’Alsace après la guerre franco-prussienne, est partie combattre la Première Guerre mondiale. Là, lors de la bataille de Marne, en France, il a été blessé et, après avoir été transféré à l’hôpital de Saint-Brieuc, est finalement décédé. Albert camus Je n’avais toujours pas eu un an.

Lorsque le père décède, la famille s’installe dans la maison de sa grand-mère maternelle à Alger, la capitale du pays africain. Son enfance se passe dans l’un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il n’y a pas grand chose à dire à ce sujet. Il survit simplement. Jusqu’à l’arrivée des livres. C’est à partir d’une subvention pour les enfants des victimes de la guerre qu’il a commencé à étudier: d’abord le primaire, puis le baccalauréat et enfin la philosophie et les lettres.

Pendant ce temps, comme la plupart de ses camarades de classe dans le quartier, il a joué au football. Il a fait de la natation et de la boxe mais il aimait le football. Il avait 9 ans, avant central, mais il avait la tuberculose et ses poumons ne fonctionnaient pas très bien – il bougeait tout le temps – puis il a décidé d’aller à l’arc. C’est une version; Un autre est qu’il était si pauvre qu’il ne voulait pas dépenser sa seule paire de chaussures, alors il a préféré aller à l’arche.

Il y a une histoire intitulée “Ce que je dois au football” qui ne devient pas une histoire; c’est plutôt la narration d’un souvenir. Il a été publié dans le magazine France Football en 1957. «Oui, je l’ai joué pendant plusieurs années à l’Université d’Alger. Je pense que c’était hier. Mais quand, en 1940, j’ai remis mes chaussures, j’ai réalisé que ce n’était pas hier », commence-t-il, puis:« J’ai appris que la balle ne vient jamais à celle d’où vous vous attendez. Cela m’a beaucoup aidé dans la vie. »

Camus a joué à Montpensier et aux Courses Universitaires d’Alger (RAU). Le texte mentionné se termine ainsi: «Parce que, après de nombreuses années où le monde m’a permis des expériences variées, ce que je sais le plus, à long terme, sur la morale et les obligations des hommes, je le dois au football, Ce que j’ai appris avec le RUA ne peut pas mourir. Gardons-le. Préservons cette grande et digne image de notre jeunesse. Il vous surveillera également. “

Camus “a été l’un des premiers, sinon le premier, à avoir un peu brisé cette barrière entre intellectuels et sportifs”, a-t-il déclaré dans une interview à Infobae l’acteur Gustavo Farías, quand il a écrit et joué dans la pièce Camus, le philosophe du solei. «Parce qu’il revendique le sport de manière organique et a toujours eu le football comme école de vie. Je pense aussi que c’est l’une des raisons pour lesquelles il s’est beaucoup éloigné de Sartre. »

L’enseignement étant refusé, il se consacre au journalisme. Déjà en 1932, à 19 ans, il publie ses premiers articles. Peu à peu, il est devenu une voix importante en Algérie, où il a vécu jusqu’en 1940, agitant la vie culturelle et l’inclinant vers la classe ouvrière: il a mené des recherches sur la misère en Kabylie, fondé le Labor Labour et écrit des méditations lyriques dirigées directement sur les paysans. et les travailleurs.

Il a également remis en question la politique soviétique après le traité de non-agression entre l’URSS et les nazis, connu sous le nom de Pacte Ribbentrop-Molotov, et s’est éloigné du Parti communiste français – pas du PC algérien qui regardait l’indépendance – pour son obséquence avec Stalinisme En 1940, après des pressions du gouvernement pour qu’il ne puisse travailler nulle part, il décide d’émigrer à Paris. Il est resté journaliste, mais a commencé à parier sur la littérature.

«Maman est décédée aujourd’hui. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile: «Sa mère est morte. J’enterre demain. Sent les condoléances ». Mais ça ne veut rien dire. C’était peut-être hier. » Ainsi commence son premier roman, L’étranger, publié en 1942. Avec ce livre, il inaugure sa grande œuvre, un mouvement esthétique et intellectuel, une sorte de fiction philosophique, ce que la critique littéraire a appelé l’existentialisme d’abord, l’absurdisme plus tard, bien qu’il ait toujours échappé aux étiquettes.

Amour: court chapitre à part. Camus a eu beaucoup de romans –Blanche Balain, María Casares, Mamaine Koestler, María Casares, Catherine Sellers et Mette Ivers– et deux mariages: Simone Hié et Francine Faure. Avec le dernier, il a eu deux enfants, Catherine et Jean, des jumeaux. «Il est difficile de dire qui était la femme la plus importante. Ils l’étaient tous. Des femmes d’une personnalité très forte », a-t-il déclaré lors d’une interview en 2012 Catherine Camus, avocat et exécuteur testamentaire du travail de son père.

De toutes ces histoires d’amour – beaucoup sournoises, pour la plupart clandestines – sont les lettres. Par exemple ceux qu’il a envoyés à l’actrice Maria Casares, fille de l’ancien chef du gouvernement espagnol Santiago Casares Quiroga, avec qui il avait une relation depuis 16 ans. Pour reprendre les mots de l’historien Francisco Martínez Hoyos, cette correspondance est d’un “romantisme sauvage”. Il a écrit, par exemple: “Je suis ici depuis six jours et je ne me suis pas encore habitué à votre absence”.

Ils se sont rencontrés le 19 mars 1944 à la maison de l’écrivain Michel Leiris. Camus était en France; sa femme, Francine Faureen Algérie. Ce furent deux années intenses, notamment politiques, de l’occupation nazie et de la Résistance française à laquelle toutes deux ont participé. Deux ans plus tard, Francine voyage en France, des jumeaux naissent et la relation entre Maria Casares et Albert camus Il se dissout. Mais l’amour a fait son affaire: après deux ans, ils se sont revus.

“Rien n’est plus beau, plus superbe et plus tendre que le désir que j’ai de vous”, écrivait Camus en 1948. “J’attends le miracle toujours renouvelé de votre présence”, répondit-elle. La romance s’est terminée avec la mort de l’écrivain. Au cours de ces dernières années – personne ne savait que ce serait la dernière – précisément le 17 octobre 1956, l’actrice a écrit: «Cela fait longtemps que je n’ai pas combattu contre vous; mais je sais que quoi qu’il arrive, nous vivrons et mourrons ensemble. »

Le non-sens de la vie est à sa fin. Personne n’est revenu de la mort pour dire ce qu’il y avait de l’autre côté ou pour expliquer pourquoi nous avons parcouru tout ce chemin. En 1942, Camus a publié un essai qui abordait cette question, mais est allé encore plus loin: il était intitulé Le mythe de Sisyphe et réfléchi sur le suicide. «Juger si la vie vaut la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie», écrit-il en première page, et plus tard: «Quel est donc ce sentiment incalculable qui prive l’esprit de sommeil? nécessaire à la vie?

Dans la mythologie grecque, la ruse de Sisyphe est punie par les dieux le condamnant à pousser une pierre géante vers le sommet d’une montagne. A l’arrivée, la pierre tombe en roulant dans la vallée et doit être repoussée. Donc jusqu’à la fin des jours. Dans ce livre – en 1942, il a également publié le roman L’étranger: deux textes qui se nourrissent l’un de l’autre – réalisent l’absurdité de la vie et comment le suicide n’est rien d’autre qu’une réponse possible à un non-sens.

Dans Le mythe de Sisyphe, entre citations et réflexions sur le «climat suffocant», écrit-il: «Face à la contradiction essentielle je défends ma contradiction humaine. J’installe ma lucidité au milieu de ce qui le nie. J’exalte l’homme face à ce qui l’écrase et ma liberté, ma rébellion et ma passion s’unissent dans cette tension, cette clairvoyance et cette répétition excessive. Oui, l’homme est sa propre fin. Et c’est sa seule fin. Si vous voulez être quelque chose, cela doit être dans cette vie. Maintenant, je le sais bien. “

“Il y a une paix provisoire dans cette maison”, écrit Camus dans un cahier alors que le soleil filtre à travers la fenêtre. Il est dans un lit double avec une cigarette dans la bouche, les pieds croisés, le dos et la tête sur un oreiller, sa main appuyant un crayon sur le papier. C’est le manoir de Victoria Ocampo à Béccar, San Isidro, année 1949, 13 août, première matinée en Argentine.

“Je devrais rester ici jusqu’au jour de mon retour”, écrit-il dans son carnet de voyage. J’ai été émerveillé par la Villa Ocampo (“une grande et belle maison, à la manière du vent. Un grand luxe. Je veux aller me coucher et dormir jusqu’au bout du monde”), j’ai passé deux nuits là-bas et Le 14 août est parti pour Santiago du Chili.

En Argentine, il a gardé le profil bas: son travail Malentendu Cela avait été interdit. Il n’a pas eu de grandes activités pendant ces trois jours. Le plus important, une rencontre avec une quarantaine d’intellectuels argentins que Victoria a organisés chez lui. Tout cela compte Eduardo Paz Leston dans le prologue de la correspondance entre Camus et Ocampo publiée par Sudamericana.

Hier soir, il a dîné avec l’hôtesse – ils se connaissaient déjà: ils avaient passé plusieurs soirées ensemble à Paris – ils ont parlé de politique, ils ont affirmé leur forte conviction de s’opposer au totalitarisme – pour les deux, le péronisme était – ils ont entendu un opéra de Britten, aussi quelques poèmes de Charles Baudelaire enregistré par Victoria et buvait et fumait et riait. Sinon, il n’y a aucun enregistrement.

Pendant l’occupation nazie en France et l’après-guerre, Camus a édité et écrit dans de nombreux magazines de travail. Dans cette pratique, il a souligné sa position anti-totalitaire et l’a précisé en écrivant sur divers conflits sociaux et politiques à travers le monde. C’était pour 1951, avec son célèbre essai L’homme rebelle, qui s’éloigna définitivement du communisme soviétique, mettant en évidence ses différences avec Jean Paul Sartre, cataloguant la dichotomie capitalisme-communisme comme fausse.

C’est un livre, qui est une déclaration de principes, un manifeste utopique, des excuses nécessaires pour la rébellion et l’esprit critique, commence ainsi: «Qu’est-ce qu’un homme rebelle? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne démissionne pas: c’est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Un esclave, qui a reçu des ordres tout au long de sa vie, juge soudain un nouvel ordre inacceptable. Quel est le contenu de ce «non»? »

«L’esclave, au moment où il rejette l’ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l’état d’esclave. Le mouvement de rébellion l’emmène au-delà de ce qu’il était dans le simple déni. Il dépasse même la limite qui fixait son adversaire, et demande désormais à être traité sur un pied d’égalité (…) Auparavant installé dans un accord, l’esclave se jette un coup au Tout ou Rien. La conscience naît avec la rébellion. »

J’avais 44 ans Albert camus quand il a reçu le prix Nobel de littérature. Dans son discours, il a déclaré: «Comment un homme, presque encore jeune, riche uniquement pour ses doutes, avec un travail à peine développé, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans le retrait de l’amitié, pourrait recevoir, sans une sorte de Panic, un prix qui vous met subitement, et seul, en pleine lumière? Dans quel esprit pourrait-il recevoir cet honneur alors que, dans tant d’endroits, d’autres écrivains, parmi les plus grands, sont réduits au silence et quand, en même temps, leur patrie connaît une misère incessante? »

Camus, comme tout être humain, a été condamné à mort. La raison la plus probable était sa tuberculose, qu’il avait constamment limitée depuis son enfance; Il avait déjà connu des crises majeures qui étaient bien plus qu’une alerte. Adolescent, il a commencé à soupçonner qu’il mourrait d’une crise respiratoire ou quelque chose du genre.

La tuberculose, une sorte de fantôme qui l’accompagnait toujours et marquait les limites de ses mouvements. Non seulement dans le sport, mais aussi quand il voulait devenir enseignant ou lorsqu’il se portait volontaire pour l’armée: il était rejeté pour sa santé délicate. Il a supposé, compte tenu des chances de la vie, que sa fin pourrait déclencher cette maladie pulmonaire.

Mais ça c’est pas passé comme ça. Voici ce qui s’est passé: il y a exactement soixante ans, alors qu’il était au sommet de sa carrière littéraire et intellectuelle, Albert camus Il est décédé dans un accident de la circulation. Ou du moins, c’est ce que dit le consensus, même si certains croient que le KGB était derrière tout. J’étais dans un véhicule sur la route numéro 5, à Villeblevin, en France. Il avait à peine 46 ans.

J’ai conduit Michel Gallimard, neveu de l’éditeur de Camus. À l’arrière, la femme et la fille de Gallimard. Camus voyageait du côté droit. Une roue a éclaté de façon inattendue et la voiture a perdu le contrôle. Quelques microsecondes plus tard, le véhicule a heurté un arbre sur le côté de l’asphalte. Tous ont été sauvés. Tout sauf l’écrivain français, qui a immédiatement perdu la vie.

Ce jour-là, les journalistes étaient en grève. Les nouvelles ont mis du temps à devenir publiques. Le correspondant du journal espagnol ABC, Federico García-RequenaIl a décrit ce jour comme ceci: “Un après-midi d’hiver, avec un ciel boueux et sans crépuscule, qui était la nuit presque instantanément, comme s’il avait été soudainement couvert de crêpes effrayantes.”