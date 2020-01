60,5% des détenus du CDMX étudient académique

60,5% des 24 800 détenus dans les centres de détention Mexico étudie à un certain niveau, de l’alphabétisation au premier cycle, ainsi que des matières parascolaires, a rapporté samedi le Sous-secrétariat au système pénitentiaire de la capitale mexicaine.

Dans le cadre de la Journée internationale de l’éducation, célébrée le 24 janvier, le chef du sous-secrétariat, Hazael Ruíz Ortega, a commenté Sur ces 60,5%, 29% terminent des études formelles, tandis que 31,5% Il le fait parascolaire.

Par une déclaration, le fonctionnaire a expliqué que 196 personnes privées de liberté étudient l’alphabétisation, 571 du primaire, 1218 du secondaire, 4822 du baccalauréat et 342 du baccalauréat.

Alors que 7 843 suivent des cours parascolaires de quatre ans qui sont élaborés avec divers sujets d’intérêt, comme l’histoire, les mathématiques, la comptabilité, les langues ou l’informatique.

Il a rappelé que le Sous-secrétariat au système pénitentiaire a le soutien de l’Institut national d’éducation des adultes (INEA), du Centre d’éducation parascolaire pour les jeunes et les adultes (CEDEX), Lycée, du SEP Open High School, ainsi que de l’UNAM et de l’IPN, pour l’application des examens et la délivrance des certificats à validité officielle.

En outre, il a expliqué que l’Université autonome de Mexico (UACM), par l’intermédiaire du Programme d’enseignement supérieur pour les centres de réadaptation sociale (PESCER), offre la possibilité de suivre un baccalauréat dans les centres pénitentiaires de la capitale.

Il a dit que le gouvernement de Mexico respectait le droit à l’éducation de toutes les personnes, y compris celles privées de liberté, donc dans les prisons Des espaces leur sont destinés pour commencer ou poursuivre leurs études.

De la population carcérale totale de Mexico, 47% ont des études secondaires, 24% des écoles primaires, 17% des études secondaires ou techniques, 6% ont des études professionnelles et environ 2% sont analphabètes, a-t-il conclu.