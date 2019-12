61 morts lorsque la bombe explose dans la capitale de la Somalie

MOGADISCIO (AP) – Une voiture piégée a explosé samedi matin près d'un poste de contrôle de sécurité dans la capitale somalienne, tuant au moins 61 personnes, a indiqué un responsable médical. Ce fut l'une des pires attaques de ces derniers temps à Mogadiscio.

Abdiqadir Abdirahman, directeur du service d'ambulance d'Aamin, a déclaré que plus de 50 personnes avaient été blessées.

Le porte-parole du gouvernement, Ismail lMukhtar, a déclaré que le bilan des victimes allait probablement augmenter. Deux citoyens turcs et de nombreux étudiants universitaires étaient parmi les morts, a déclaré le maire Omar Mohamud Mohamed. Parmi les blessés, plusieurs enfants.

Le capitaine Mohamed Hussein a déclaré que l'explosion était dirigée contre un centre de collecte des impôts et s'était produite pendant l'heure de pointe du matin à Mogadiscio.

Une colonne de fumée noire s'éleva de la ville.

Il n'y avait aucune revendication immédiate à l'attaque. Le groupe islamiste al-Shabab, lié au réseau al-Qaida, lance souvent des attaques similaires. Le groupe a été expulsé de la capitale il y a plusieurs années, mais continue d'attaquer des cibles vitales telles que des postes de contrôle et des hôtels dans la ville.

L'attaque soulève de nouvelles préoccupations quant à la capacité des forces gouvernementales somaliennes d'assumer la responsabilité de la sécurité dans le pays aux mains d'une mission de l'Union africaine.

Al-Shabab a été accusé d'une attaque dévastatrice avec un camion piégé dans la capitale en octobre 2017, qui a tué plus de 500 personnes. Le groupe n'a jamais revendiqué la responsabilité de cette attaque, qui a provoqué une énorme indignation publique. Certains analystes ont déclaré qu'al-Shabab n'avait pas osé revendiquer l'attaque parce que sa stratégie consistant à essayer de changer l'opinion publique avait échoué.

L'attaque soulève de nouvelles préoccupations quant à la capacité des forces gouvernementales somaliennes d'assumer la responsabilité de la sécurité dans le pays aux mains d'une mission de l'Union africaine.

Al-Shabab, la cible de l'augmentation des frappes aériennes américaines depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, contrôle certaines parties du sud et du centre de la Somalie. Il est financé par un système de «taxes» que les experts décrivent comme une extorsion d'entreprises et de voyageurs qui génère des millions de dollars par an.