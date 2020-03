627 nouveaux décès, leur plus forte augmentation en un jour

Coronavirus en Italie: la nation européenne, la plus touchée par la pandémie, a rapporté 627 décès en une seule journée ce vendredi, tandis que les nouveaux cas ont augmenté de 5 986 Les nouveaux chiffres ont porté le nombre officiel de morts à 4 032 et les cas à 47 021 Un journaliste décrit la situation comme “paralysante, ici ils l’appellent l’apocalypse”

Coronavirus en Italie. Vendredi, la nation européenne a signalé 627 nouveaux décès, sa plus forte augmentation sur une journée du nombre de décès par coronavirus. Le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a annoncé que le nombre de nouveaux cas de contagion a également augmenté de façon spectaculaire: 5 986.

Les nouveaux chiffres ont porté le solde officiel des décès à 4 032 et les cas à 47 021.

Les autorités disent que la plupart des morts avaient des problèmes de santé avant de contracter le virus, comme les maladies cardiaques et le diabète. Les chiffres dans le pays où l’épidémie est la plus importante en Europe se produisent malgré une quarantaine nationale virtuelle décrétée pour empêcher les citoyens de quitter leur domicile: uniquement pour aller travailler ou acheter de la nourriture.

Les maires et les gouverneurs en Italie ont exigé des mesures encore plus strictes et le gouvernement national devrait répondre bientôt.

Depuis des jours, les autorités italiennes affirment que l’épidémie de coronavirus qui a fait son apparition dans le nord du pays il y a quatre semaines pourrait être proche de son apogée et que le nombre d’infections pourrait commencer à baisser.

“Nous n’allons pas savoir (à l’avance) quand le pic sera atteint”, a ajouté Borrelli, avant de souligner que certains experts ont parlé du nombre de cas atteignant leur pic “la semaine prochaine ou la prochaine”.

Des médecins italiens désespérés face à la pandémie de coronavirus (COVID-19) confessent que leurs meilleurs efforts “ne sont pas suffisants” car le nombre de morts dans leur pays continue d’augmenter et de dépasser la Chine, a rapporté le Daily Mail.

Le dernier rapport à ce jour indique que le nombre de morts a atteint 3 405 jeudi, ce qui en fait le premier pays au monde à avoir le plus grand nombre de morts, devant la Chine avec 3 250 morts.

Un rapport choquant de Sky News a montré des scènes choquantes à l’intérieur de l’hôpital Papa Giovanni XXII à Bergame en Lombardie, la zone la plus touchée par la crise du COVID-19.

Le correspondant en chef de Sky News, Stuart Ramsay, a décrit la situation comme “paralysante, ici ils l’appellent l’Apocalypse”.

Des séquences vidéo dévastatrices montrent des personnes malades à bout de souffle alors qu’elles tiennent leurs tubes respiratoires au milieu du son implacable des moniteurs cardiaques et des pompes respiratoires. D’autres patients plus graves portent des «casques à bulles» qui les aident à respirer tout en évitant de contaminer le personnel médical.

Le Dr Lorenzo Grazioli, qui travaille à l’hôpital, a déclaré au journaliste Ramsay qu’il ne s’était jamais senti aussi stressé de sa vie et a expliqué que “si ce n’est pas le chaos, la situation est mouvementée”.

«Je suis intensiviste, et je suis assez habitué aux moments intenses et aux élections. Les gens sont dans un état critique et meurent sans aucun traitement, et l’un en tant que médecin fait généralement une différence “, a déclaré le Dr Grazioli.

«Mais quand vous êtes à ce stade, vous vous rendez compte que vous n’êtes pas assez. Nous sommes 100 intensivistes, nous faisons de notre mieux, mais ce n’est peut-être pas suffisant “, a-t-il ajouté.

