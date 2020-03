67-74. Le Barça met fin à la révolte étudiante à temps | Sports

Le Barça a souffert plus que prévu pour prolonger sa bonne course et maintenir son avantage en tant que leader de l’ACB devant un Movistar Students qui, bien qu’il ait oublié sa position de colista et a exigé jusqu’à la fin, a fini par ajouter une nouvelle défaite à la suite de son erreurs dans la seconde moitié (67-74).

Bien qu’ils n’aient pas connu leur meilleur après-midi, les Catalans ont réussi à ajouter leur troisième victoire au cours des cinq derniers jours. Après une première partie à oublier, ils ont su retrousser leurs manches dans la seconde jusqu’à éliminer la résistance d’un adversaire qui l’a dominé pendant 27 minutes mais son amélioration n’a pas été suffisante depuis que Javier Zamora est arrivé sur son banc.