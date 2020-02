67 immigrants secourus en mer d’Alboran arrivent à Motril | La société

Les 67 personnes, dont quatorze femmes et deux jeunes enfants, secourues cet après-midi par Maritime Rescue dans les environs de l’île d’Alborán, sont arrivées en bon état au port de Motril (Grenade) après 23h30.

Les immigrants sont arrivés à bord du bateau Salvamar Gienah et, après avoir débarqué au port de Motril, ont été accueillis par des volontaires de la Croix-Rouge, qui leur ont prodigué les premiers soins médicaux et nutritionnels et tous sont en bonne condition physique; ils n’ont donc pas nécessité d’attention particulière, ont-ils indiqué aux sources Efe de l’Organisation humanitaire.