70-69. Thompkins et Campazzo déchaînent Madrid | Sports

Trey Thompkins et Facu Campazzo ont déchaîné le Real Madrid contre la Baskonie et ont été les principaux responsables d’un pyrrhic et ont subi la victoire de l’équipe blanche 70-69, après que le Real Madrid eut un après-midi malheureux à 6,75 mètres.

Madrid n’a marqué que 6 des 26 triples qu’il a tentés, ce qui l’a finalement conduit à souffrir plus que l’addition et à gagner le match dans une finale plus que serrée et pour un pèlerinage de Campazzo, qui a raté un dernier lancer franc en l’absence de 2,9 secondes, avec lequel il serait déjà le marqueur définitif.