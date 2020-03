72-87. MoraBanc passe sur UCAM et reste dans le top 8 | Réseaux sociaux sportifs

Le MoraBanc Andorra a dépassé UCAM Murcia dans un match qui a condamné en leur faveur avec un troisième quart qui a dominé avec un partiel retentissant 11-31 qui a décanté en leur faveur un affrontement qui perdait du repos et dans lequel il a ensuite offert un Récital de solidité défensive et jeu choral.

Le match a commencé avec un peu de basket fluide et avec trop d’erreurs offensives des deux équipes et la période, après plusieurs alternatives aux commandes du score, s’est terminée avec un revenu minimum pour celles de Sito Alonso (19-18) et de Jarell Eddie, auteur en six points; et Frantz Massenat, qui a atteint huit dans cette section, menant leurs attaques respectives.